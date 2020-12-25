Son dakika haberleri... Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
25.12.2020 18:21
Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Test neticelerinin negatif çıktığı belirtilen açıklamada, "Teknik heyetimiz, takımımız ve personellerimize uygulanan Kovid-19 tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu paylaştı: Vaka sayısında önemli oranda düşüş var "Bu kadarı da olmaz" dedirten hırsızlık! Su sayacını çalan hırsız, binayı terk etmeden önce yerleri sildi Tiktok fenomenini tehdit eden Ümitcan Uygun hakkında soruşturma Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez