Son dakika haberleri: Yeni Malatyaspor'dan Ndayishimiye'nin Medipol Başakşehir'e transferiyle ilgili açıklama

Yeni Malatyaspor Kulübü, Burundili futbolcu Youssouf Ndayishimiye'nin Medipol Başakşehir'e transferinin 2,15 milyon avro bedelle ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında gerçekleştiğini bildirdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, Ndayishimiye'nin Medipol Başakşehir'e transferiyle ilgili açıklama yapıldı.???????

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Youssouf Ndayishimiye'nin transferi konusunda Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile 2,15 milyon avro bedel ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığı anlaşmaya varılmıştır." denildi.