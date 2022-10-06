Son dakika haberi | Yeni motosikleti ile kaza yapan genç kız, hırsını kendisine çarpan sürücüye kaskıyla vurarak çıkardı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yeni motosikleti ile kaza yapan genç kız, hırsını kendisine çarpan sürücüye kaskıyla vurarak çıkardı

06.10.2022 13:00

Son dakika habere göre Yeni motosikleti ile kaza yapan genç kız, hırsını kendisine çarpan sürücüye kaskıyla vurarak çıkardı İki motosikletin çarpıştığı kazada genç kız diğer sürücüye önce bağırıp çağırdı ardından kaskla vurdu Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya'da yeni aldığı motosikleti ile kaza...

Yeni motosikleti ile kaza yapan genç kız, hırsını kendisine çarpan sürücüye kaskıyla vurarak çıkardı

İki motosikletin çarpıştığı kazada genç kız diğer sürücüye önce bağırıp çağırdı ardından kaskla vurdu

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da yeni aldığı motosikleti ile kaza yapan genç kız, kaza yapmasına neden olan adama motosiklet sürücüsüne önce bağırıp çağırdı ardından adamın kafasına kask ile vurdu. Sosyal medya da yayınlanan görüntüler cep telefonu ile kaydedildi

Olay, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde evlerine gitmek üzere yola çıkan iki genç kızın olduğu motosiklete başka bir motosiklet çarptı. Kaza sonrası her iki motosiklette yan yattı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

Bu sırada motosikleti yeni aldığını belirten genç kız diğer motosikletin sürücüsü adama tepki göstererek, "Ya üzerimize sürdün. Ben geçerken neden geliyorsun sen? Şu motorun haline bir bak. ya senin özür dilemenle bizim canımız geri gelecek mi? Ben bu motoru yeni aldım. Haline bak haline" dedi. Zaman zaman sinirlerine hakim olamayan genç kız elinde bulunan kask ile adamın kafasına vurdu.

Diğer kız arkadaşı ise, "Bilerek üzerimize sürerek bize çarptın. Neyini anlatacaksın. Biz şuradan gidiyoruz pat diyerek gelip çarptın. Çevir geç direksiyonu git" dediği görüldü. Yaşanan anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntü tepki çekti.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yeni motosikleti ile kaza yapan genç kız, hırsını kendisine çarpan sürücüye kaskıyla vurarak çıkardı - Son Dakika

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