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Son dakika haberleri! Yeni normalin üretim süreçlerinde Co-bot yatırımı önem kazanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yeni normalin üretim süreçlerinde Co-bot yatırımı önem kazanıyor

20.09.2021 11:08
Son dakika haberleri! Yeni normalin üretim süreçlerinde Co-bot yatırımı önem kazanıyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Grubu Endüstriyel IoT Lideri Hajime Sugiyama, "e-F@ctory Alliance ortağı Realtime Robotics gibi çözümlerde görüldüğü şekilde, AI destekli çevresel yönetim yazılımlarıyla Co-bot çözümünün etkinliğinin artırılması programlama yükünü daha da...

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Grubu Endüstriyel IoT Lideri Hajime Sugiyama, "e-F@ctory Alliance ortağı Realtime Robotics gibi çözümlerde görüldüğü şekilde, AI destekli çevresel yönetim yazılımlarıyla Co-bot çözümünün etkinliğinin artırılması programlama yükünü daha da azaltırken, gerçek zamanlı dolaşma güzergahı ise adaptasyon imkanı sunuyor. Robotlar, bu sayede insan, diğer robotlar ve benzeri engeller etrafında dinamik olarak dolaşabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sugiyama, yeni normalin üretim süreçleri ve bu süreçlerde Cobot yatırımının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir fabrikada sosyal mesafenin nasıl uygulanabileceğine değinen Sugiyama, bunun ilk bakışta basit görünen ancak detaylı düşünüldüğünde oldukça karmaşık cevapları olan çok ilginç bir konu olduğunu aktardı.

Sosyal mesafe söz konusu olduğunda bireyler açısından akla hemen maske ve yüz koruyucuların kullanımının geldiğini belirten Sugiyama, "Aslında çok sayıda sanayi sektöründe, Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) standart olarak kullanılıyor. Bu uygulama gıda, ilaç ve hatta hassas elektronik ve yarı iletken üretimi yapılan sektörlerde sağlığın korunması veya temiz ortamın sağlanması açısından yapılıyor fakat çoğu zaman ve her sektör için uygun veya yeterli olmayabiliyor. Örneğin, sıcak veya nemli ortamlarda maske kullanımı ısı yorgunluğu riskini artırabiliyor. Bu nedenle işçilerin çalışma ortamı özelliklerinin tam olarak anlaşılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bazı fabrika yönetimlerinin, işçiler arasında bölmeler kullanmayı düşündüğünü, bu durumun ise alan ve hareket kısıtlılığının yanı sıra acil durdurma cihazları (E-STOP'lar) veya raporlama/kontrol cihazlarına erişim veya basitçe görüş sorunları gibi zorluklara yol açabildiğini aktaran Sugiyama, "Çok sayıda üretici, vardiya yönetiminde düzenlemeler yaparak sosyal mesafeye odaklanıyor. Fabrikayı bir salgın durumuna karşı korumak için vardiyaların aynı anda az sayıda işçinin çalışabileceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bu durum da başka zorlukları gündeme getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vardiyaların bu şekilde düzenlenmesinin fabrika müdürlerine operasyonel yedekleme imkanı tanıdığını belirten Hajime Sugiyama, şunları kaydetti:

"Bir vardiyanın enfeksiyondan dolayı askıya alınması halinde detaylı temizlik sonrasında ikinci ve/veya üçüncü vardiyalar çalışmalarını sürdürebiliyor. Bununla birlikte daha az sayıda insanın çalışması doğal olarak daha az verimlilik anlamına geliyor. Bu sorunu çözmek için çok sayıda üretici, vardiya yönetiminde düzenlemeler yaparak sosyal mesafeye odaklanıyor."

Kapsamlı bir otomasyon çözümü geliştirmenin büyük bir zaman, bütçe ve planlama gerektirdiğini aktaran Sugiyama, üreticilerin harekete geçerek hızlı ve esnek bir şekilde üretime devam etmek istedikleri böyle bir dönemde bu üç kaynağı da bulmakta zorluk çekebileceğini belirtti.

Bu soruna karşı çözümün "MELFA ASSISTA" gibi endüstriyel kolaboratif robotların kullanımını artırmak olduğunu bildiren Sugiyam, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde üretime dahil edilebilen bu hafif cihazlar, kapsamlı bir robotik uzmanlığına ihtiyaç duyulmadan insanla iş birliği içinde çalışarak hızlı ve esnek olarak çok çeşitli görevleri öğrenip yerine getirebiliyorlar. Belirleyici diğer bir faktör ise toplam maliyetlerinin son derece uygun olması. e-F@ctory Alliance ortağı Realtime Robotics gibi çözümlerde görüldüğü şekilde, AI destekli çevresel yönetim yazılımlarıyla Co-bot çözümünün etkinliğinin artırılması programlama yükünü daha da azaltırken, gerçek zamanlı dolaşma güzergahı ise adaptasyon imkanı sunuyor. Robotlar, bu sayede insan, diğer robotlar ve benzeri engeller etrafında dinamik olarak dolaşabiliyorlar."

Sugiyama, tek bir çözümün tüm sorunları çözemeyeceğini, bu nedenle doğru sosyal, mekanik ve kolaboratif çözümleri bir arada uygulayabilme esnekliğinin yeni normal olacağını ve değerlendirilmesi gereken diğer bir alanın ise uzaktan erişim olduğunu bildirdi.

Uzaktan erişim kavramının, sadece evden çalışan personel anlamına gelmediğini kaydeden Sugiyama, uzaktan erişimin önemli bir fayda sunduğunu fakat erişilmek istenen cihazın akıllı olmaması halinde işlenen bilgi miktarının kısıtlı kalabildiğini ve elde edilen değerin büyük ölçüde azaldığını aktardı.

"Yeni normal aslında neyin önemli olduğunu belirlememiz gerektiğini bize hatırlatıyor"

Mitsubishi Electric invertör kullanıcıların 3 telli fan gibi basit özellikler hakkında bilgi sahibi olduğunu ancak bunun öneminin şu an yaşanan dönemlerde belirgin hale geldiğini belirten Sugiyama, şunları kaydetti:

"Daha yeni ürünlerde, gelişmiş bakım diyagnostiği sunmak amacıyla invertör donanımı ve yazılımıyla haberleşme, zeka ve yapay zekanın birlikte kullanıldığı ortamdaki korozyon ve kirliliğin etkilerini tespit eden benzersiz ortam sensörleri bulunuyor. Ürün teknolojisindeki gelişmeler, cihazın dış fonksiyonuyla sınırlı kalmıyor, çalışma ömrünün nasıl yönetileceğini de kapsıyor. Bu, bakım ve performans KPI'lerini gündeme getiriyor. Ancak böylesine bir teknik bilgi ancak bakım ekipleri tarafından uzaktan erişilebilir olduğunda gerçek gücünü gösterebiliyor"

Sugiyama, IoT ve Sanayi 4.0 gibi konuların uzun yıllardan beri gündemlerinde olmakla birlikte işin temelinde haberleşme, veri ayıklama ve analizin bulunduğunu aktararak, "Buna rağmen uzaktan erişim çözümleri söz konusu olduğunda akıllara çoğunlukla büyük, kapsamlı SCADA sistemleri ve cihazları geldiğinden fabrika yöneticileri büyük bir endişeye kapılıyor. Bu kapsamlı sistemlerin büyük miktarlarda verileri toplaması, alarm ve analiz sağlaması ve geçmiş verilerin incelenmesi açısından mükemmel olduğu doğru olmakla birlikte doğru bir şekilde planlanarak kurulumlarının tamamlanması için uzun bir süre gerekiyor. Daha kısa sürede devreye alınabilen diğer çözümler, üretim bölümündeki bir HMI cihazına ancak doğrudan bağlanarak yerel ekranı taklit edebiliyor. Aynı zamanda son dönemde trend olan Edge denetleyicilerle bir kablosuz arayüz üzerinden veri erişimi sağlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yeni normalin ne olduğu sorusuna da değinen Sugiyama, "Pratik bir yaklaşım kritik öneme sahip. Cevap bazen bir bölme perdesi bazen de bir Co-bot yatırımı olabiliyor ancak anahtar kelimeler, esneklik, ölçeklenebilirlik ve sonuç odaklılık… Bu yüzden yeni normal aslında neyin önemli olduğunu belirlememiz gerektiğini bize hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fabrika, İlaç, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yeni normalin üretim süreçlerinde Co-bot yatırımı önem kazanıyor - Son Dakika


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