Son dakika haberleri! Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor

10.01.2021 11:37

Son dakika haberler... Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız çağrılarda önemli düşüş Trabzon'daki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl yaklaşık 400 bin çağrı gelirken, bunlar arasında asılsız ihbarlar bir elin parmaklarını geçmedi Tüm acil çağrıların tek numara ve...

Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız çağrılarda önemli düşüş

Trabzon'daki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl yaklaşık 400 bin çağrı gelirken, bunlar arasında asılsız ihbarlar bir elin parmaklarını geçmedi

TRABZON - Tüm acil çağrıların tek numara ve tek merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında Trabzon'da oluşturulan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yeni sistem sayesinde asılsız ihbar sayısı 5'i geçmedi.

Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi Yomra ilçesindeki yerinde geçtiğimiz Mayıs ayında hizmete girmişti. Çağrı Merkezine son uygulamadan sonra asılsız ihbarlarda önemli ölçüde azalma görülürken, 2020 yılında yaklaşık 400 bin asılsız çağrıdan asılsız olan ihbar sayısı bir elin parmağını geçmeyecek şekilde az olduğu belirtildi.

Trabzon'da 2019 yılında 80 bin 538 hastaya ambulans ile acil sağlık hizmeti verilirken, bu rakam şehir nüfusunun yüzde 10'una tekabül ettiği aynı yıl içinde 112 çağrı merkezine gelen 472 bin 598 çağrıdan 80 bin 538'i acil olarak değerlendirilmişti. Yine 2019 yılında asılsız ihbar olarak nitelendirilen suistimal, art niyet veya şaka olacağı düşüncesiyle yapılan ambulans talebi sonrasında ambulansın olay yerine ulaşması fakat asılsız olduğunun belirlendiği ihbarların sayısı 67 olarak tespit edilmişti. Bu tür ihbarlarda bulunanlar hakkında kabahatler kanunu kapsamında işlem yapılırken, yine 2019 yılında bu kapsamda kasti olarak bu yönde hareket eden 2 şahıs için adli işlem yapılmıştı.

Geçen yıl asılsız çağrı 5'i geçmedi

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, geçen yıl çağrı merkezine yaklaşık 400 bin çağrı geldiğini, bunlar içinde asılsız çağrı sayısı 3-5 kadar olduğunu söyledi. Usta "Yeni kurulan çağrı sistemiyle birlikte ön çağrı ekibimiz, grubumuz var. Valilik koordinasyonunda. Onlarla birlikte bize gelen çağrıların sayısı oldukça azaldı. Çünkü onlar ön çağrı olarak karşılıyorlar bizi ilgilendirenleri bize veriyorlar. Dolayısıyla asılsız çağrılar bize gelmemiş oluyor. Bize gelen çağrılar içerisinde sayısal anlamda baktığımız zaman 400 binin üzerinde çağrı gelmiş ve bunların hepsi karşılığında hizmetini almış durumdalar. Bu rakamı nüfusa oranlamak doğru olmaz bazen aynı kişiler olabilir. Bazen farklı sıkıntılar olup aynı gün aynı kişi aynı evden aranmış olabilir. Bir de Covid-19 süreci yaşadık. Covid-19 sürecinde de günlük çağrı sayılarımız oldukça arttı. Bize artık çok ender asılsız ihbarlar düşüyor. 400 binin içerisinde asılsız çağrı sayısı 3-5 sayısı kadar az. Onlarla ilgili gerekli işlemler de yapılıyor" diye konuştu.

Son dakika haberleri! Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor
Son dakika haberleri! Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor
Son dakika haberleri! Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor
Son dakika haberleri! Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor

Trabzon, Yomra, ihbar, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri! Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor - Son Dakika


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