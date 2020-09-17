Son dakika haberleri: Yeni Zelanda ekonomisi karantina döneminde yüzde 12,2 küçüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yeni Zelanda ekonomisi karantina döneminde yüzde 12,2 küçüldü

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı etkin mücadelesiyle dikkati çeken Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da, karantina tedbirlerinin uygulandığı nisan-haziran döneminde ekonomi yüzde 12,2 küçüldü.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı etkin mücadelesiyle dikkati çeken Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da, karantina tedbirlerinin uygulandığı nisan-haziran döneminde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yüzde 12,2 küçüldü.

Yeni Zelanda İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, GSYH, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 12,2 azaldı. Ekonomi, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2 küçüldü. Söz konusu küçülme, ülke tarihinde bir çeyrekte kaydedilen en büyük daralma olarak kayıtlara geçti.

İnşaat sektöründeki etkinlik yüzde 26, imalat sektöründeki etkinlik yüzde 13 düşerken, hanehalkı harcamaları yüzde 12 azaldı.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 küçülen ekonomi, 11 yıl sonra ilk kez durgunluğa girmişti.

Yeni Zelanda'da karantina tedbirleri

Yeni Zelanda, Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgınının başından itibaren uyguladığı karantina ve sosyal mesafe tedbirleriyle salgını kontrol almada sağladığı başarıyla dikkati çekmişti.

Ülke, 19 Mart'ta tüm sınırlarını kapatmıştı. Kendi vatandaşları hariç tüm girişleri durduran ülkede, 23 Mart'ta uygulamaya başlanan "3. seviye" karantina tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçları karşılamayan tüm işletmeler kapatılmış, yurt içi serbest dolaşım kısıtlanmış ve tüm toplu etkinlikler yasaklanmıştı.

Virüsün toplum içinde yayılmasını önlemek üzere 5 Mart'ta "4. seviye" karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmış, vatandaşların birlikte yaşadıkları kişiler haricindekilerle sosyal temasta bulunmaları yasaklanmıştı.

4,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde bugüne dek 1.809 vaka görülürken, 25 kişi hayatını kaybetti, 1.707 kişi de iyileşti. Durumu kritik 4 kişinin de aralarında bulunduğu 77 hasta tedavi altında bulunuyor.

Yeni Zelanda, Okyanusya, Haziran, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yeni Zelanda ekonomisi karantina döneminde yüzde 12,2 küçüldü - Son Dakika

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