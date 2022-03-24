Yeni Zelanda, üç yıl içinde Avustralya'daki veya Güney Pasifik'te yer alan Nauru'daki gözaltı merkezinde bulunan 450 sığınmacıyı alacağını açıkladı.

Ülke basınındaki habere göre, Yeni Zelanda Göçmenlik Bakanı Kris Faafoi, yaptığı açıklamada, Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın üç yıl boyunca yılda 150 mülteciyi alma teklifini kabul etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Faafoi, "Belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacak mültecileri ağırlayabileceğimiz için mutluyuz." dedi.

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, yaptığı açıklamada, anlaşmanın, gelecekte Avustralya'ya deniz yoluyla yasa dışı gelmeye çalışanlar için geçerli olmadığını belirtti.

Avustralya hükümeti, daha öce yapılan benzer teklifi insan kaçakçılarını teşvik edebileceği gerekçesiyle onaylamamıştı.

Avustralya'nın göç politikası, Avustralya'ya ulaşmaya çalışan, denizde yakalanan sığınmacıların gözaltı merkezlerine gönderilmesini gerektiriyor.

İnsan hakları örgütleri, Avustralya'nın mültecilere yönelik muamelesini ve gözaltı merkezlerindeki koşulları kınarken Avustralya, bunun tehlikeli deniz yolculuklarını önlemede etkili olabileceğini savunuyor.