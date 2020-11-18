Son dakika haberleri: Yenice'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yenice'de trafik kazası: 1 yaralı

18.11.2020 20:14
Son dakika haberleri: Yenice'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Son dakika haberleri: ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice-Çan karayolunda Yenice ilçesinden Çan ilçesine giden A.F. idaresindeki 17 YP 973 plakalı araç, sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü A.F. isimli kadın, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri: Yenice'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Yenice'de trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale, Yenice, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yenice'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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