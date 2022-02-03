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Son dakika haberleri! Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı (2)

03.02.2022 20:07

Son dakika haberler: -Cumhurbaşkanı Mattarella'nın yemin töreni için Temsilciler Meclisi'ne gelişi -Mecliste karşılama -Yemin metnini okuması -Meclisten detay görüntüler İtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella yemin ederek görevine başladıİtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sergio Mattarella,...

-Cumhurbaşkanı Mattarella'nın yemin töreni için Temsilciler Meclisi'ne gelişi

-Mecliste karşılama

-Yemin metnini okuması

-Meclisten detay görüntüler İtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella yemin ederek görevine başladı

İtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sergio Mattarella, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yemin ederek ikinci görev dönemine resmen başladı. Mattarella'nın yemin etmesinin ardından parlamenterler kendisini alkışladı.

Son dakika haberleri! Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı (2)
Son dakika haberleri! Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı (2)
Son dakika haberleri! Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı (2)

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Temsilciler Meclisi, Sergio Mattarella, cumhurbaşkanı, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı (2) - Son Dakika
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