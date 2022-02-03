Son dakika haberleri! Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı (2) - Son Dakika

-Cumhurbaşkanı Mattarella'nın yemin töreni için Temsilciler Meclisi'ne gelişi
-Mecliste karşılama
-Yemin metnini okuması
-Meclisten detay görüntüler İtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella yemin ederek görevine başladı
İtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sergio Mattarella, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yemin ederek ikinci görev dönemine resmen başladı. Mattarella'nın yemin etmesinin ardından parlamenterler kendisini alkışladı.
Kaynak: AA
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