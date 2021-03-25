Son dakika haberleri! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Bu sinsi, karanlık, art niyetli sözleşmeden çıkılması son derece hayırlı bir gelişmedir" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Bu sinsi, karanlık, art niyetli sözleşmeden çıkılması son derece hayırlı bir gelişmedir"

25.03.2021 15:53
Son dakika haberleri! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin, "Bunlar toplumuza, aile yapımıza, yeni nesillerimize enjekte edilmek istenen zehirlerdir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin, "Bunlar toplumuza, aile yapımıza, yeni nesillerimize enjekte edilmek istenen zehirlerdir. Toplumuzu, aile yapımızı, yeni nesillerimizi doğrudan doğruya tehdit eden bu sinsi, karanlık, art niyetli sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkılması son derece hayırlı bir gelişmedir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP'nin kapatılması konusunda Erbakan, geçmişte yaşanan örnekler de göz önünde bulundurulduğunda partilerin kapatılmasının bir çözüm olmadığını, tam tersine daha büyük sorunlara neden olacağını savundu. Erbakan, söz konusunu siyasi partinin kapatılmasının bu partiye oy veren 6 milyon seçmenin de aslında dolaylı cezalandırılması manasına geldiğini söyledi. Erbakan, partileri milletin açıp milletin kapatması gerektiğine inandıklarını belirterek, "Suç isnat edilen şahıslar adil bir şekilde yargılanır ve adil bir yargılama sonucu suçları sabit olursa suçun şahsiliği esastır. Bunlar adil bir şekilde cezaya çarptırılabilir. Ancak bütün siyasi partisini milyonlarca insanın doğrudan veya dolaylı olarak etkileneceği şekilde cezalandırılması uygun bir durum değildir. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak, 83 milyonu kapsayacak, kucaklayacak kardeşliğin, birliğin, beraberliğe hakim olacak bir zihniyetin ülkemizde hakim olması için her türlü katkıyı vermeye hazırız" diye konuştu.

"İstanbul Sözleşmesi, toplumuza, aile yapımıza, yeni nesillerimize enjekte edilmek istenen zehirdir"

Türkiye'nin tarafı bulunduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hakkında da konuşan Erbakan, "Bunlar dış güçlerin laboratuvarlarında üretilmiş zehirlerdir. Toplumuza, aile yapımıza, yeni nesillerimize enjekte edilmek istenen zehirlerdir. Toplumuzu, aile yapımızı, yeni nesillerimizi doğrudan doğruya tehdit eden bu sinsi, karanlık, art niyetli sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkılması son derece hayırlı bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberleri! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Bu sinsi, karanlık, art niyetli sözleşmeden çıkılması son derece hayırlı bir gelişmedir

İstanbul Sözleşmesi, Refah Partisi, Türkiye, Fatih, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Bu sinsi, karanlık, art niyetli sözleşmeden çıkılması son derece hayırlı bir gelişmedir' - Son Dakika


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