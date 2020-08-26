Son dakika haberleri! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "Malazgirt" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1071 Malazgirt Zaferi'nin, adil bir dünya hedefine yönelik milli ve manevi ruh ile gerçekleştirilen büyük bir şahlanış olduğunu belirtti.

Erbakan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, zaferle Anadolu toprakları üzerinde egemen olan, eski Roma medeniyeti kaynaklı "kuvveti üstün tutan" zihniyete sahip Bizans hükümranlığının sona erdiğini, "hakkı üstün tutan" ve millet olarak ruh kökünü oluşturan milli görüş anlayışının bu topraklarda kalıcı olarak vücut bulduğunu vurguladı.

"1071 Malazgirt Zaferi, adil bir dünya hedefine yönelik milli ve manevi ruh ile gerçekleştirilen büyük bir şahlanıştır." ifadesini kullanan Erbakan, "Malazgirt'teki bu büyük şahlanış, ecdadımızın Osmanlı Devleti ile altı asır boyunca, üç kıtada zulme ve sömürüye geçit vermemesine, İstanbul'un fethine ve Ayasofya Camii'nde şükür namazının kılınmasına da öncü rol oynayarak vesile olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtuluşun, ecdadın ayak izlerini takip ederek gerçekleşeceğini belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Bizler de milletimizin, bu şanlı tarihimizi örnek alarak ecdadımızın asırlar boyunca yürüdüğü istikamette yürüyerek, aslımıza, ruh kökümüze, bizi biz yapan temel değerlerimize sahip çıkarak kurtuluşa ereceğini altını çizerek ifade ediyoruz. Bu vesileyle, daima iftihar ettiğimiz 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü kutluyor, Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Sultan Muhammed Alp Arslan bin Davud başta olmak üzere, bu topraklar için tarih boyunca iman gücüyle mücadele eden tüm aziz kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle yad ediyoruz."