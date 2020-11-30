Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "Fulbright" eğitim bursu açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "Fulbright" eğitim bursu açıklaması Açıklaması

30.11.2020 15:33
Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan

Son dakika haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eğitim ve öğretimin tam bağımsız hale gelmesi ve millileştirilmesinin en önemli beka meselesi olduğunu belirterek, 1949'da ABD ile imzalanan "Fulbright" anlaşmasının Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eğitim ve öğretimin tam bağımsız hale gelmesi ve millileştirilmesinin en önemli beka meselesi olduğunu belirterek, 1949'da ABD ile imzalanan "Fulbright" anlaşmasının Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Erbakan, partisinin aylık olağan il başkanları toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deprem vergilerinin en verimli şekilde ve yerinde kullanılmasının son derece önem arz ettiğini vurgulayan Erbakan, her konuda olduğu gibi depreme hazırlık konusunda da "önce ahlak ve maneviyat şuurunun" yerleşmesinin önemine dikkati çekti.

Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin Katar'a devrine değinen Erbakan, "Varımızı yoğumuzu satarak veya millete yük yükleyerek değil, Allah'ın ülkemize vermiş olduğu nimetleri kaynağa dönüştürerek kaynak üretmek ve bunlar ile millete hizmet etmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasında 1949 yılında yapılan "Fulbright" anlaşmasıyla milli eğitimin dış güçlerin vesayetine teslim edildiğini ileri süren Erbakan, şöyle konuştu:

"En önemli beka meselemiz eğitimiz sistemimizin dış müdahalelerden bağımsız gerçekten milli bir eğitim sistemi olması hususudur. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak öğrenci, akademisyen, eğitimci değişim programı gibi lanse edilen Fulbright Ekonomi Eğitim Anlaşması'nın asıl amacının milli eğitim sistemimizi kontrol etmek ve Amerikan menfaatlerine, dış güçlerin menfaatlerine uygun hale getirmek olduğunu altını çizerek ifade ediyoruz.

Buradan eğitim ve kültür alanında başarısız olduklarını itiraf eden Cumhurbaşkanımıza diyoruz ki her şeyden önce eğitim ve öğretim sistemimizi müfredatımızı gerçekten milli hale getirin. Amerika ile yapılan bütün bu anlaşmaları bir an evvel ortadan kaldırın. Fulbright Anlaşması hala yürürlüktedir ve Amerika veya dış güçlere bugün veya yarın istedikleri müdahaleyi yapma imkanı açıkça sunmaktadır. Fulbright Anlaşması her yıl birkaç yüz öğrenci, akademisyen göndermek adına 27 milyon öğrencimizi ifsat eden, geleceğini karartan akıl dışı bir anlaşmadır."

Amerika Birleşik Devletleri, Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan 'Fulbright' eğitim bursu açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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