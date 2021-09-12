Son dakika haberleri! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Potansiyel cumhurbaşkanı adayıyım" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, potansiyel cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

Erbakan, parti çalışmaları için geldiği Konya'da, Akşehir ve Ilgın ilçelerini ziyaretinin ardından kent merkezinde pazar esnafını dolaşarak sorunlarını dinledi.

Esnaf ziyaretleri öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Erbakan, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarına yönelik, "Başörtüsü zulmünün ortadan kalkması, askeri vesayetin ortadan kalkması güzel şeyler. Ayasofya açıldı herkesten çok biz sevindik. Gittik ilk namazı Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte kıldık. Kıbrıs konusunda hükümetin tutumunu destekledik. KKTC'nin devamı konusunda hükümet tavır aldı. Biz de eskiden beri bunu söylüyorduk, destekledik, tebrik ettik." dedi.

Fatih Erbakan, daha önce Cumhur ve Millet İttifak dışında üçüncü bir ittifak oluşturulması yönünde yaptığı çağrıyı "bir fikir jimnastiği" olarak niteleyerek bu konuda partiler arasında henüz resmi bir temas yürütmediklerini ancak bazı gayriresmi görüşmelerde bulunduklarını aktardı.

Kendisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruyu Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Potansiyel cumhurbaşkanı adayım. Makam için, mevki için şahsi beklentiler için yola çıkmadığımızdan hep söylediğimiz Milli Görüş'ün projeleri, teklif ettiğimiz adımlar bir başka cumhurbaşkanı tarafından atılacaksa da yok illa biz olmamız lazım diye bir iddiamız da olmaz. Bunu görmezsek sorumluluktan da kaçmayız."

Erbakan partisinin ülke genelinde 81 il, 900 ilçede teşkilatlanmasını tamamlayarak seçime hazır hale geldiğini belirtti.

Afganistan'da Taliban iktidarı

Afganistan'daki gelişmelere yönelik bir soru üzerine Erbakan, şunları söyledi:

"Taliban'ın gerçek İslam'la bağdaşmayan çok yönleri var. Katı, baskıcı, zorlayıcı özellikle kadınlara yönelik tutumları, uygulamalar İslam'la, peygamberimizin, sahabeyi kiram efendimizin uygulamaları, bunlarla uyuşmuyor. Ama burada Taliban'ı yok sayalım, ne yapacaksınız? Afganistan'ın yüzde 80'nini, 90'nını kontrol altına almış. Burada bir masa kurulacaksa bu masada Taliban da olacak. Yeniden bir savaşın olmaması için adım atılması lazım. Türkiye olarak özellikle D-8 üyeleri İran, Pakistan, Türkiye, Afganistan içindeki gruplar ve komşu Türk cumhuriyetleri, Tacikistan, Özbekistan var bunlarla beraber İstanbul'da bir zirve yapıp tüm grupların yer aldığı bir hükümet barış istikrar Afganistan'ın yeniden imar ve inşası adımlarının atılması önemli. Burada Türkiye'ye büyük rol düşüyor. Türkiye'nin burada öncülük yapması mümkün. Dış güçlere kalırsa onlar tekrar kaos savaş devam etsin der."