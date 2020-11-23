Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisinin ikinci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisinin ikinci kuruluş yıl dönümü

23.11.2020 14:11
Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisinin ikinci kuruluş yıl dönümü, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partimizi kurarken binlerce, on binlerce, yüz binlerce yol arkadaşımızla birlikte yaşadığımız heyecan 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan Hocamızın yola çıkarken yaşadığı heyecanla aynı heyecandır.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partimizi kurarken binlerce, on binlerce, yüz binlerce yol arkadaşımızla birlikte yaşadığımız heyecan 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan Hocamızın yola çıkarken yaşadığı heyecanla aynı heyecandır." dedi.

Erbakan, düzenlediği basın toplantısında, partisinin 23 Kasım 2018'de resmi olarak kurulduğunu hatırlattı.

"Partimizi kurarken binlerce, on binlerce, yüz binlerce yol arkadaşımızla birlikte yaşadığımız heyecan 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan Hocamızın yola çıkarken yaşadığı heyecanla aynı heyecandır. Erbakan Hocamızın 1969'da yola çıktığı yol arkadaşlarının yaşamış olduğu heyecanla aynı heyecandır." diyen Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak 1969'da yola çıkanlarla aynı gaye için ve aynı aşkla yola çıktıklarına işaret etti.

Bugün geldikleri noktada 81 il ve 822 ilçede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını dile getiren Erbakan, partiyi kurarken hedefledikleri "adalet, refah, kaliteli eğitim ve ailenin korunması" gibi dört temel kavramın önemini vurguladı.

Erbakan, dış politikadaki yol haritalarında da Necmettin Erbakan'ın uyguladığı D-8 organizasyonu canlandırıp, kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde çalıştırmak ve D-60 hedefine ulaşmak için çaba göstermek olduğunu dile getirdi.

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Toplantıda ayrıca gündemi de değerlendiren Fatih Erbakan, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Erbakan, döviz artışı ile asgari ücretli bir ailenin günlük gelirinin kişi başı 2 doların altına kadar düştüğünü belirtti.

Ekonominin düzelmesi için çözümün, partisinin Milli Kaynak Paketleri kitabında ifade edilen 15 adımın acilen atılması olduğunu aktaran Erbakan, "Borçsuz, zamsız, vergisiz, millete yüklemeden 100 ila 150 milyar dolar yıllık kaynak bulunması. Bu kaynakla da öncelikle dar gelirli milyonların, işçi, memur, emekli, asgari ücretli, çiftçi, köylünün alım gücünün refah seviyesinin artırılması. Aynen 54. Hükümet'te merhum liderimizin, Milli Görüş'ün yaptığı gibi." diye konuştu.

ABD Başkanlık seçimi

ABD başkanlığına Joe Biden'in seçilmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Erbakan, şunları söyledi:

"Milli Görüş olarak ifade ettiğimiz gibi Amerikan başkanlığı koltuğuna kim oturursa otursun, Amerikan yönetiminin Siyonist ajandasında ciddi bir değişiklik beklemek elbette ki saflık olur, çünkü Amerikan yönetiminin arkasındaki dış güçler, dünya Siyonizmin mensuplarıdır."

Erbakan ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'un Türkiye ziyaretini eleştirerek, bunun sıradan ve masum bir nezaket ziyareti olarak değerlendirilemeyeceğine dikkati çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisinin ikinci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


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