- Yenişehir Belediyesi yardıma muhtaç aileleri unutmadı

Belediye ekipleri 65 yaş ve üstü, engelli ve yardıma muhtaç ailelerin kişisel ve ev bakımlarını yapıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, 65 yaş ve üstü yaşlı, engelli, yardıma muhtaç ailelerin kapılarını tek tek çalarak onarım, bakım ve temizliği yapıp ihtiyaçlarını gideriyor.

Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesinin ortak çalışmaları ile 65 yaş üstü yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç ailelerin kapıları tek tek çalınarak evin bakımları, temizliği ve ihtiyaçları gideriliyor. Ekipler, bir yandan ailelerle ilgilenirken, diğer yandan da evlerinin bakımları hızlıca yaparak vatandaşların yüzlerini güldürmeye çalışıyor. Korona virüs süresince temizliğe önem gösteren ekibin son durağı, Yenişehir ilçesi Azizizye Mahallesinde 2 gözlü evde yaşayan 85 yaşındaki Hamza Gündüz'ün evi oldu. Ekipler, evin çatlaklarını giderdikten sonra elektrik, su tesisatlarını onarıp temizliğini yaptı. Gündüz'ün temel ihtiyaçlarını da gideren ekip, bir sonraki eve geçti.

Çalışmaların her 15 günde bir aynı eve tekrar uygulandığını aktaran Yenişehir İlçe Belediyesi Aile ve Destek Şube Müdürü Oya Ekin, projeyi sürdüreceklerini söyledi. Ekin, "Belediyemiz özellikle 65 yaş üstü yaşlı, engelli ve mağdurlara, evde temizlik, bakım gibi birçok hizmet sunmakta. Yaşlılarımıza düzenli olarak 15 günde bir ya da ne zaman isterlerse ekipler göndermekteyiz. Bu ekipler ev içerisindeki gerekli bakımları, temizliği yaprak yaşlılarımızla ilgilenmekte. Bugünkü durağımız 85 yaşındaki amcamız oldu. Bizim bölgede yaşamakta, eşi yok, gelip evlerini temizliyoruz, aynı zamana ihtiyaçlarını gidererek düzenli olarak takip halindeyiz. Bundan sonra hizmetlerimizde devam edecek ne zaman ihtiyaç duyarlarsa bize başvurdukları taktirde şartlar tutuyorsa vatandaşlarımıza bu hizmeti götürüyoruz" dedi.

85 yaşındaki Hamza Gündüz ise kaymakamlık ve belediye ekiplerine çok teşekkür ederek ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi. Gündüz, "Hanım ölünce tek başıma yaşıyorum, çocuklarım daha küçüktü büyüttüm, evlendiler herkes kendi yerine gitti ben yalnız kaldım. Yenişehir Kaymakamlığı geliyor kızlarım bana yardım ediyor, çok memnunum" diye konuştu.