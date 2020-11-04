Son dakika haberleri: Yenişehir'de esnafa yeni tedbirler uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yenişehir'de esnafa yeni tedbirler uyarısı

04.11.2020 12:44
Son dakika haberleri: Yenişehir'de esnafa yeni tedbirler uyarısı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle ilgili mücadele kapsamında açıkladığı yeni tedbirler kapsamında harekete geçen Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediye ekipleri kent genelinde iş yerlerine saat 22.00'da faaliyetlerini durdurmaları uyarısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle ilgili mücadele kapsamında açıkladığı yeni tedbirler kapsamında harekete geçen Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediye ekipleri kent genelinde iş yerlerine saat 22.00'da faaliyetlerini durdurmaları uyarısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek, pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır. Lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu gibi tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir" açıklamasının ardından Yenişehir'de iş yerleri bir bir denetlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kaymakamlık ve belediye personelleri ile gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri tek tek uyarılarak saat 22.00'da çalışmaların durdurulacağı uyarısında bulunuldu. Yapılan denetimler ile ilgili açımlama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından ilçede tüm iş yerlerinin tek tek uyarıldığını belirterek, "Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Hayatımıza dönme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz" dedi.

Kaymakam Beşikci ayrıca Yenişehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerin denetimini yapmak üzere 22 denetim komisyonu kurulduğunu belirterek, pandemi süresince, iş yerlerine toplam bin 38 denetim yapıldığını, 35 işyerine 1. ihlalden uyarı cezası, 13 işyerine 2. ihlalden idari para cezası işlemi gerçekleştirildiğini ifade etti. Kaymakam Beşikci, ayrıca bin 931 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım ile ticari taksilerde toplam 2 bin 282 denetim, banklar, park, piknik alanları ve mesire yerlerine bin 648 denetim yapıldığını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri: Yenişehir'de esnafa yeni tedbirler uyarısı
Son dakika haberleri: Yenişehir'de esnafa yeni tedbirler uyarısı

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Yenişehir, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yenişehir'de esnafa yeni tedbirler uyarısı - Son Dakika


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