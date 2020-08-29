Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bayram Yorulmaz idaresindeki 16 UE 639 plakalı kamyonet, Yenişehir- Bilecik kara yolunda aynı yöne giden Selim Erdinç'in kullandığı 16 UC 820 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan sürücü Yorulmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Traktör sürücüsü ise hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Yenişehir'de traktöre çarpan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika