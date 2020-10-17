Son dakika haberleri... Yere atılan maskeleri toplayan engelli 3 kardeşe mini konser - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yere atılan maskeleri toplayan engelli 3 kardeşe mini konser

17.10.2020 08:18
Son dakika haberleri... Yere atılan maskeleri toplayan engelli 3 kardeşe mini konser, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre VAN'ın Erciş ilçesinde, emekli bankacı ve gönüllü müzik öğretmeni Uysal Sabahat (62), akülü araçlarıyla mahallelerinin sokaklarında dolaşıp, çevreye atılan maskeleri toplayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası bedensel engelli kardeşler Ezel (13), Enes (12) ve Ezgi Çelikdede'yi (10)...

VAN'ın Erciş ilçesinde, emekli bankacı ve gönüllü müzik öğretmeni Uysal Sabahat (62), akülü araçlarıyla mahallelerinin sokaklarında dolaşıp, çevreye atılan maskeleri toplayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası bedensel engelli kardeşler Ezel (13), Enes (12) ve Ezgi Çelikdede'yi (10) evlerinde ziyaret ederek, mini konser verdi. Sabahat, kronik hastalıkları nedeniyle yüz yüze eğitim alamayan çocuklara, müzik eğitimi vermek istediğini söyledi.

İlçenin Yeşilova Mahallesi'nde oturan DMD hastası Ezel, Enes ve Ezgi Çelikdede, akülü araçlarıyla yaşadıkları mahallenin sokaklarında dolaşıp, çevreye bilinçsizce atılan maskeleri topluyor. Engelli 3 kardeşin bu duyarlılıkları ilçede takdirle karşılanırken, emekli bankacı ve gönüllü müzik öğretmeni olan Uysal Sabahat de bu duyarlılık karşısında etkilenerek 3 kardeşi evlerinde ziyaret edip, mini konser verdi. 2 çocuk ve 1 torunu olan Sabahat, kronik hastalıkları nedeniyle yüz yüze eğitim için okula gidemeyen çocuklarla bir süre sohbet edip, bağlamasıyla onların sevdiği türküleri seslendirdi.

'ONLARIN HEYECANINI GÖRMEK ÇOK GÜZELDİ'Sabahat, duyarlı çocukların istemeleri halinde de müzik eğitimi verebileceğini söyledi. Yaklaşık 45 yıldır bağlama çalan Sabahat, "Benim de bir yeğenim buradaki çocuklar gibi kas hastası. Yüz yüze eğitimin başladığı şu günlerde 3 engelli çocuğumuzun okula gidemediğini duyunca çok üzüldüm. Hemen bağlamayı alıp yaşadıkları eve geldim. Tekerlekli sandalyeyle gelip beni karşıladılar. Çocukların bir nebzede olsun okul özlemlerini gidermek ve onlara moral vermek için onlara bağlama çalıp türkü söyledim. Çocukların müziğe olan heyecanını görmek çok güzeldi. Onlar söylediler ben dinledim. Ben söyledim onlar dinledi" dedi.BABADAN TEŞEKKÜR

Yapılan sürprizden büyük mutluluk duyan Ezel, Enes ve Ezgi müzik eğitimi almak istediklerini, gösterilen ilgiden de memnun olduklarını belirtti. İnşaat işçisi olan baba Cengiz Çelikdede ise "Hasta oldukları için okula göndermedik. Ama çok güzel bir sürpriz yaşadık. Çocuklarım çok mutlu oldular. Uysal hocamıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Son dakika haberleri... Yere atılan maskeleri toplayan engelli 3 kardeşe mini konser
Son dakika haberleri... Yere atılan maskeleri toplayan engelli 3 kardeşe mini konser
Son dakika haberleri... Yere atılan maskeleri toplayan engelli 3 kardeşe mini konser
Son dakika haberleri... Yere atılan maskeleri toplayan engelli 3 kardeşe mini konser
Son dakika haberleri... Yere atılan maskeleri toplayan engelli 3 kardeşe mini konser
Son dakika haberleri... Yere atılan maskeleri toplayan engelli 3 kardeşe mini konser
Son dakika haberleri... Yere atılan maskeleri toplayan engelli 3 kardeşe mini konser
Son dakika haberleri... Yere atılan maskeleri toplayan engelli 3 kardeşe mini konser
Son dakika haberleri... Yere atılan maskeleri toplayan engelli 3 kardeşe mini konser

Engelli, Konser, Uysal, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yere atılan maskeleri toplayan engelli 3 kardeşe mini konser - Son Dakika

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