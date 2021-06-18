Son dakika haberleri: YERLEŞİM YERİ YAKINLARINDAKİ SERADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika

OSMANİYE'de yerleşim yeri yakınlarındaki serada çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Alevler, itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi Karataş Mahallesi'ndeki Ali Kılıç'a ait hasadı yapılmış serada, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çevredekiler kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlere yakın noktadaki sera yangını, korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine ulaşan Osmaniye ve Cevdetiye belediyelerinin itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü. Yaklaşık 2 dönümlük arazi üzerindeki sera alanı zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.