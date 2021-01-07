Bir üniversitede start up olarak kurulan Inofab'a yeni yatırım desteği geldi. Re-Pie Portföy Yönetimi tarafından sağlanan fon ile Inofab'ın, global pazarda daha güçlü olması hedefleniyor.

Re-Pie Portföy Yönetimi yeni nesil girişimcilerden Inofab Sağlık Teknolojileri A.Ş'ye ilk yatırımını yaptı. Fintech, nesnelerin interneti (IoT), eğitim ve inşaat teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yirmiye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlayan şirket, Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesinde önemli rol oynamayı hedefliyor.

45 ülkeye ihraç

Inofab'ın hayata geçirdiği Spirohome, Avustralya, Almanya, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerden yoğun talepler alırken Haziran 2019'dan bu yana 45 ülkeye ihraç edildi. - İSTANBUL