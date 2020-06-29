Son dakika haberleri! Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü

Son dakika ekonomi haberine göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla kilosu 30 liradan satılan sarımsak 20 liraya düştü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla kilosu 30 liradan satılan sarımsak 20 liraya düştü.


Korona virüs nedeniyle sarımsağın fiyatının 30 liraya kadar çıktığını belirten üretici İsmail Arı," Ulaşlar köyünde yeni hasadına başladığımız yerli sarımsağı ilçe pazarında kilosu 20 liradan satışa sunduk. Sarımsağı yetiştirme sürecinde sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Bu nedenle köyümüzde yetişen sarımsakların kendine has tadı ve aroması vardır. Vatandaş ucuz ve organik olduğundan yerli sarımsağı tercih etmektedir" dedi. - KÜTAHYA

Koronavirüs, Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü - Son Dakika Ekonomi

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