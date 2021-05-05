Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki "Nemrut Krater Gölü", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde en sakin günlerini yaşıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan 2 bin 250 rakımdaki bölge, tam kapanma nedeniyle sessizliğe büründü.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve bünyesinde barındırdığı kuş türleriyle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Nemrut Krater Gölü, ziyaretçilerine eşsiz manzarada doğayla iç içe zaman geçirme imkanı sunuyor.

Kentin en önemli değerleri arasında yer alan göl, kısıtlamaların kalkmasıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.