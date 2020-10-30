Yeşil Yol Projesi ile Eskişehir Sanayisi daha da güçlenecek - Son Dakika

Yeşil Yol Projesi ile Eskişehir Sanayisi daha da güçlenecek

30.10.2020 10:40

Yeşil Yol Projesi ile Eskişehir Sanayisi daha da güçlenecek Bu proje hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor "Çevreyi ne kadar az kirletirsek bizim için o kadar kıymetli olur" "Yeşil taşımacılık, karbon salınımını karayoluna göre yüzde 60 ila 80 arasında azaltıyor" "Bu proje ile...

Yeşil Yol Projesi ile Eskişehir Sanayisi daha da güçlenecek

Bu proje hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor

"Çevreyi ne kadar az kirletirsek bizim için o kadar kıymetli olur"

"Yeşil taşımacılık, karbon salınımını karayoluna göre yüzde 60 ila 80 arasında azaltıyor"

"Bu proje ile İzmit Körfezi'nde bulunan 4 çok kıymetli limana ulaşabiliyoruz"

"Eskişehir'e düşük nakliye maliyetleriyle yatırım gelmesi açısından bu çalışmaların yapılması sanayimizi çok daha güçlü kılacak"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Sanayi Odası ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. işbirliği ile hayata geçen 'Yeşil Yol' projesi ile alakalı konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bundan sonra Eskişehir'e yatırım gelmesi açısından hem de daha düşük nakliye maliyetleriyle bu çalışmaların yapılması, Eskişehir sanayisini çok daha güçlü kılacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde imzalanan Yeşil Yol Projesi ile artık demiryolu taşımacılığı ile Eskişehir sanayisi limanlara ulaşabiliyor. Ekonomik alanda büyük avantajlar oluşturacak olan proje ile Eskişehir'e yatırım gelmesi açısından da nakliyede daha düşük maliyetler ödemesi, Eskişehir sanayisini daha da güçlendirecek. Proje ile aynı zamanda karbon salınımın büyük oranda azalması da, çevreye verilen zararı minimuma indirecek.

"Bu çalışmaların yapılması, Eskişehir sanayisini çok daha güçlü kılacak"

Proje hakkında bilgiler veren ESO Başkanı Kesikbaş, "Mevcut durumda Eskişehir'in ihracat potansiyelini limanlara ulaştırabilecek bir yol hazırlandı. Hatta bu projeye de 'Yeşil Yol Projesi' adı verildi. Çünkü limanlara artık demiryolu ile ulaşabiliyoruz. Teknolojiyle beraber hem üretim hem de sevkiyatlar gerçekleştirilebilecek. Karbon ayak izinin en az seviyeye düşüldüğü ve bunun yanında da ekonomik olarak büyük avantajlar sağlayan bir durum ortaya çıkıyor. Eskişehir için önemli bir ikinci kısım var. Burada özellikle Eskişehir dışından yatırım yapmak isteyen firmalar açısından da bu limanlara demir yoluyla bağlantının sağlanması, en azından bu iş modelinin şu an için oluşturulması bizler için çok kıymetliydi. Bundan sonra Eskişehir'e yatırım gelmesi açısından hem de daha düşük nakliye maliyetleriyle bu çalışmaların yapılması, Eskişehir sanayisini çok daha güçlü kılacak" diye konuştu.

"Bu proje ile İzmit Körfezi'nde bulunan 4 çok kıymetli limana ulaşabiliyoruz"

Proje ile İzmit Körfezi'nde bulunan 4 çok kıymetli limana ulaşılabildiğinin altını çizen Kesikbaş, "Eskişehir ihracatının karayolu ile gitmeyen yüzde 50'ye yakın olan kısmı, bu limanlardan kullanılıyor. Diğer yüzde 50'lik kısmı da Gemlik limanlarından kullanılıyor ama biz burada sayıyı artırdığımız sürece, bu iş planının üstüne İzmit Limanı'na uğramayan şirketlerin de oraya uğranmasının sağlanması. Gemlik bağlantı yoluna en azından bugün için ihtiyaç duymadan, İzmit Körfezi'nden bu çıkışları yapabileceğimiz anlamına geliyor. Bu Gemlik bağlantı yolundan vazgeçtik anlamına gelmiyor. Bu da çok kıymetli ve Eskişehir Sanayi Odası olarak takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çevreyi ne kadar az kirletirsek bizim için o kadar kıymetli olur"

Son olarak Yeşil Yol ile aynı zamanda daha çevreci bir taşımacılık yapılacağını vurgulayan Kesikbaş, "2021 itibariyle Avrupa'da 'Green Deal' denilen bir mutabakat var ve bütün şirketler bu mutabakata bir şekilde uyum sağlayacaklar. Bu anlamda da bu yeşil taşımacılık, karbon salınımını karayoluna göre yüzde 60 ila 80 arasında azaltıyor. O yüzden raylı sistemlerle taşımacılığın geliştirilmesi hepimiz için çok kıymetlidir. Çevreyi ne kadar az kirletirsek bizim için o kadar kıymetli olur. Eskişehir'in bu güne kadar ki imkanları kısıtlıydı. Biz mevcut durumu gözeterek fırsatlar ortaya koyduk. Bundan sonra da bütün çalışmalar adım adım devam edecek" diye belirtti.

Yeşil Yol Projesi ile Eskişehir Sanayisi daha da güçlenecek
Yeşil Yol Projesi ile Eskişehir Sanayisi daha da güçlenecek
Yeşil Yol Projesi ile Eskişehir Sanayisi daha da güçlenecek
Yeşil Yol Projesi ile Eskişehir Sanayisi daha da güçlenecek

The Green Mile, Eskişehir, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşil Yol Projesi ile Eskişehir Sanayisi daha da güçlenecek - Son Dakika Ekonomi

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