Son dakika haberleri! Yeşilli'de kentsel dönüşüm çalışması - Son Dakika

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, kentsel dönüşüm projesi hakkında açıklama yaptı.

Demir, bir kafede düzenlenen programda, Gül ve Tepebaşı mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğünü, sosyal ve kültürel alanlarının olacağı bir ilçeye doğru hızla yol aldıklarını belirtti.

Proje ile vatandaşların daha rahat bir yaşam ve ulaşım sağlayacaklarını kaydeden Demir, proje konusunda vatandaşları da bilgilendirdiklerini söyledi.

Hukuki sürece saygı duyduklarını ifade eden Demir, şöyle dedi:

"Çünkü 800'e yakın hak sahibinin 600'e yakın dönüştürülecek meskun binanın içinde çıkacak mirasçı sıkıntısı ve diğer engelleri biliyorduk. Bir vatandaşımız ve bir ailemiz mağdur olmaması için hassasiyet gösterdik. Bugüne kadar yaptığımız bütün kamulaştırmaların bedelini vatandaşa ödedik. Yeni yılda hemen sahaya inerek, ambulans ve itfaiyenin giremediği bu yerleşim yerlerine Mardin'in dokusuna fiziki yapısına uygun binalar yapacağız. Medeniyete yakışan bir şehir imar edeceğiz. 175 konut ve 6 dükkanın ihalesi yapılacak. Kentsel Dönüşüm Projesi için temel atma hazırlığımız var. Bir yılda inşallah bitireceğiz."