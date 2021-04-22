Son dakika haberleri | Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine yönelik silahlı saldırıya ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine yönelik silahlı saldırıya ilişkin davanın görülmesine başlandı

22.04.2021 21:25
Son dakika haberleri | Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine yönelik silahlı saldırıya ilişkin davanın görülmesine başlandı, System.String[]

Son dakika haberi: Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.E, D.B. ve Ş.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler Mümtaz ve Fatma Şenel, tutuksuz sanık K.A ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan L.A. ise bulunduğu kentten SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Mahkeme heyeti, iddianamede sanıkların üzerlerine atılan suçlamaları okuduktan sonra sanık ve müştekilerden savunmalarını istedi.

Tutuklu sanık E.E. savunmasında, otelinin ruhsatının belediye tarafından iptal edilmesinin ardından, işlemiş olduğu suçu isteyerek ve bilerek yaptığını anlattı.

Sanık E.E, savaş sanatını iyi bildiğini belirterek, "Eğer niyetim öldürmek olsaydı, bunu tek bir kurşunla yapardım. Ciddi manada yaralanmaması için çok özen gösterdim. Aman diledikleri için eylemime son verdim, alkollü değildim. Olay sırasında yaralanan Fatma Şenel'den beni affetmesini, hakkını helal etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetinin, "Olayı işlemeye giderken telefonundan siren ve polis telsizi sesi açtın mı?" sorusuna ise E.E, "Telefonumda 'Tik Tok' programı var, izlediğim son videoda siren sesi vardı, video açık kaldığından siren sesi geldi." dedi.

E.E. kasten yaralama suçunu kabul ettiğini belirtti.

Sanıklar D.B. ve Ş.G. de üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

"Kapıma siren sesiyle gelmesi olayı tasarlayarak yaptığını gösterir"

Mümtaz Şenel de otelle ilgili kaymakamlıktan gelen kapatma yazısına istinaden iş yerinin ruhsatının belediye meclisi kararıyla iptal edildiğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "E.E. ile hiç görüşmedim, kendisini tanımam, kapıma siren sesiyle gelmesi olayı tasarlayarak yaptığını gösterir. 'Polis, açar mısınız' diye kibar bir ses duyduktan sonra kapıyı açtım, ateş etmeye başladı, yeter mesajını aldım dedikten sonra iki el de eşimin dizlerine sıktı, sonra silahını beline koyup evimden ayrıldı." diye konuştu.

Fatma Şenel de sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmaları ve iddia makamını dinledikten sonra tutuklu sanıklar E.E. ve D.B'nin tutukluluk halinin devamına, Ş.G'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Belediye Başkanı Şenel, duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, adalete güvendiğini dile getirerek mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

Olay

Yeşilova, Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Şenel çifti, 20 Nisan 2020'de kendilerini polis olarak tanıtan kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştı.

Burdur Valiliğinde yapılan açıklamada, saldırının mülkiyeti belediyeye ait otelin ruhsatının, "Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket" nedeniyle kaymakamlığın bildirimi üzerine 15 Nisan'da Yeşilova Belediye Başkanlığınca iptal edilmesi nedeniyle yapıldığı bildirilmişti.

Olayın ardından otel işletmecisi E.E. ile Ş.G. ve D.B. tutuklanmıştı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan E.E. hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar hakkında ise 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mümtaz Şenel, Yeşilova, Mahkeme, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine yönelik silahlı saldırıya ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin pırlanta işleme konusundaki başarısı göğsümüzü kabarttı Türkiye'nin pırlanta işleme konusundaki başarısı göğsümüzü kabarttı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! Durum korkulan gibi değil Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! Durum korkulan gibi değil         
21:23
Hukukçular Thodex vurgununu değerlendirdi: Araştırılması Çiftlik Bank'tan daha zor Hukukçular Thodex vurgununu değerlendirdi: Araştırılması Çiftlik Bank'tan daha zor         
20:36
Can Tanrıyar'a hakaret eden Seren Serengil için hapis istendi Can Tanrıyar'a hakaret eden Seren Serengil için hapis istendi         
20:03
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor         
16:26
Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler         
15:48
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik         
15:30
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış         
12:53
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 21:40:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine yönelik silahlı saldırıya ilişkin davanın görülmesine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei