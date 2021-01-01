Son dakika haberleri: Yeşilyurt Belediyespor kadın voleybol takımı bölgesel lige odaklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yeşilyurt Belediyespor kadın voleybol takımı bölgesel lige odaklandı

01.01.2021 00:03
Son dakika haberleri: Yeşilyurt Belediyespor kadın voleybol takımı bölgesel lige odaklandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen ve Ocak Ayının sonu itibariyle lig takviminin açıklanması beklenen Bölgesel Voleybol Lig Grupları için hazırlıklarını yoğunlaştırırken, hedef ise 2. Lige yükselmek olarak belirlendi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen ve Ocak Ayının sonu itibariyle lig takviminin açıklanması beklenen Bölgesel Voleybol Lig Grupları için hazırlıklarını yoğunlaştırırken, hedef ise 2. Lige yükselmek olarak belirlendi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan 8 farklı branş içerisinde yer alan Bayan Voleybol Takımı, Bölgesel Voleybol Lig Gruplarına odaklandı.

Geçen sezon yer aldığı Bölgesel Voleybol Ligi Diyarbakır Grubunu ikinci sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Ocak Ayının sonu itibariyle açıklanması beklenen yeni sezon lig takvimine göre hangi grupta mücadele edeceği belli olacak.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübünde 8 farklı branşta gençlere hizmet ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, " Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar talimatıyla bütün branşlarımızdaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Pandemi tedbirleri dolayısıyla lig maçları ertelenmesine rağmen takımlarımız gerekli tedbirler altında idmanlarına devam ediyorlar. Yeni sezonda Bölgesel Voleybol Liginde kentimizi ve ilçemizi temsil edecek olan bayan voleybol takımımızda çalışmalar sürmektedir. Ocak ayının sonlarına doğru liglerin devam edip etmeyeceği belli olacak, ancak takımımız lig başlayacakmış gibi büyük bir ciddiyetle idmanlarına devam ediyor. Takımımızda gerçekten çok yetenekli sporcular var, gelecekte çok iyi yerlere geleceklerine yürekten inanıyoruz. Çok güçlü bir kadro oluşturduk. Ligler eğer başlarsa, geçen sezon elde ettiğimiz başarıların üstesine koyarak, gruplarda Malatya'mızı ve Yeşilyurt'umuzu en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Çalışmalarımız moralli bir ortamda devam ediyor" şeklinde konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarının çok güzel bir ortamda sürdüğünü söyleyen Turuncu-Yeşilli Takımın Antrenörü Sedat Avcu ise, " Bayan Voleybol takımı olarak çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Geçen sezon ki kadromuzu muhafaza ederek aramıza yeni katılan sporcularımızla daha güçlü bir ekip hüviyetine ulaştık. Bu sene Bölgesel Ligden 2.Lige yükselmeyi hedefliyoruz. 2.Lig seviyesinde kurduğumuz kadromuzdan çok umutluyuz. İşimizi ciddiyetle yapıyoruz, sıkı hazırlanıyoruz. Bu imkanları bize sağladıkları için başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Spora verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediyespor Voleybol Takımı Sporcusu Hatice Elayda Gül de, " Takımımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve güzel bir ortamda idmanlarımızı yapmamızı sağlayan Belediye Başkanımıza ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Takımda çok güzel bir birliktelik var, iyi çalışıyoruz. Hedefimiz; 2.Lige yükselmektir, bu hedefe ulaşmak içinde elimizden geleni yapacağız, umarım başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyespor Voleybol Takımını hak ettiği 2.Lige taşımak adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Sporcu Büşra Vişne ise, " Takıma yeni katıldım, gerçekten çok üst bir ekip kuruldu. Belediye Başkanımızın ve kulübümüzün de ulaşım ve malzeme başta olmak üzere çok güzel destekleri var, teşekkür ediyorum.2.Lige çıkmak içinde gereken mücadeleyi vereceğiz, elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - MALATYA

Son dakika haberleri: Yeşilyurt Belediyespor kadın voleybol takımı bölgesel lige odaklandı
Son dakika haberleri: Yeşilyurt Belediyespor kadın voleybol takımı bölgesel lige odaklandı
Son dakika haberleri: Yeşilyurt Belediyespor kadın voleybol takımı bölgesel lige odaklandı

Yeşilyurt, voleybol, Malatya, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Yeşilyurt Belediyespor kadın voleybol takımı bölgesel lige odaklandı - Son Dakika Spor


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