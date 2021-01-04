Son dakika haberleri! Yeşilyurt'ta yeni belediye hizmet binası inşaat çalışmaları - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yeşilyurt'ta yeni belediye hizmet binası inşaat çalışmaları

04.01.2021 13:27
Son dakika haberleri! Yeşilyurt'ta yeni belediye hizmet binası inşaat çalışmaları, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İnşaatı tüm hızıyla devam eden Yeni Belediye Hizmet Kompleksimiz, geleneksel desenlerle modern çizgileri bir arada buluşturan iç ve dış mimarisiyle, son teknolojiyle donatılmış fonksiyonel alanlarıyla, kaliteli ve hızlı hizmetlerin...

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İnşaatı tüm hızıyla devam eden Yeni Belediye Hizmet Kompleksimiz, geleneksel desenlerle modern çizgileri bir arada buluşturan iç ve dış mimarisiyle, son teknolojiyle donatılmış fonksiyonel alanlarıyla, kaliteli ve hızlı hizmetlerin verileceği mekanlarıyla Yeşilyurt'umuzun cazibe merkezine dönüşmesine çok önemli kazanımlar sağlayacaktır" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Mühendislerle birlikte inşaatı süren Yeni Belediye Hizmet Kompleksi alanında incelemelerde bulunup, çalışanlara kolaylıklar" diledi.

Yeni Belediye Hizmet Kompleksinin 'çözüm odaklı belediyecilik' anlayışının daha güçlü bir temele oturmasını sağlayacağını ifade eden Çınar, " Yıkımı tamamlanan eski SSK Hastanemizin bulunduğu toplam 40 dönümlük alanının 5 dönümünde hizmete sunacağımız Yeni Belediye Hizmet Kompleksimizin inşaat alanında çalışmalar aralıksız sürmektedir.31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde vaat ettiğimiz yatırımlarımız arasında yapımına öncelik tanıdığımız vizyonel projelerimizden olan Belediye Binamız sayesinde hizmetlerimizi tek çatı altında toplayarak vatandaşlarımıza modern ve nitelikli alanlarda daha güzel ve hızlı hizmetler ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın kolay ve rahat ulaşabileceği merkezi bir noktada hizmete sunacağımız bu dev yatırımımız, son yıllarda gerek fiziksel gerekse de sosyal, kültürel, çevresel ve sportif yatırımlarla çehresi ciddi seviyede değişen Yeşilyurt'umuzda yaşamanın ayrıcalık olduğunu daha güçlü bir şekilde ön plana çıkaracaktır. İnşaat alanımızda kazı çalışmalarının tamamlanmasından sonra demir, kalıp ve beton çalışmaları belirlenen planlama ve çalışma takvimine devam etmektedir. Bizlerde alanı sık sık ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde takip ediyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasının, aynı alanda hizmete sunulacak olan Millet Bahçesi projesiyle daha özel ve değerli bir hüviyete ulaşacağına dikkat çeken Çınar, " Belediye Hizmet Binamızın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un Malatya'yı ziyareti sırasında yan taraftaki 35 dönümlük alana Millet Bahçesi yapılması talimatını vermesiyle buradaki 40 dönümlük alan; Malatya ve Yeşilyurt'umuza layık çok güzel, yeni bir yaşama alanına dönüşmüş olacaktır. Mimari yapıları, tasarımları, sosyal donatıları, yeşil alanları, sportif alanları ve aydınlatmalarıyla birbirini bütünleştirecek şekilde hizmete girecek olan Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası ve Millet Bahçesi projesiyle, Yeşilyurt'umuzun geleceğine her yönüyle değerli, her yönüyle modern, her yönüyle gelecek 50 yıla hitap edecek vizyonel bir yatırım daha emanet etmiş olacağız. İki kıymetli yatırımın hizmete girmesini bizlerde sabırsızlıkla bekliyoruz. Belediye Hizmet Binamızın yanı sıra aynı alana Millet Bahçesi gibi özel bir projenin kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a, katkı sunan herkese şahsım ve hemşerilerim adına minnet ve saygılarımı sunarım" diye konuştu.

2020 metrekare taban alanı üzerinde altı kattan oluşacak şekilde projelendirilen yeni hizmet binasında, Başkan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri odaları, meclis toplantı salonu, nikah salonu, toplantı salonları, yemekhane, güvenlik alanları, bay ve bayan mescitler, lavabolar, geniş bekleme salonları, kütüphane, ısı kontrol merkezi, sığınak, iki adet bodrum, arşiv odaları, 91 araçlık kapalı otopark ve 122 araçlık açık otopark alanı yer alacak. - MALATYA

Son dakika haberleri! Yeşilyurt'ta yeni belediye hizmet binası inşaat çalışmaları
Son dakika haberleri! Yeşilyurt'ta yeni belediye hizmet binası inşaat çalışmaları
Son dakika haberleri! Yeşilyurt'ta yeni belediye hizmet binası inşaat çalışmaları
Son dakika haberleri! Yeşilyurt'ta yeni belediye hizmet binası inşaat çalışmaları

Yeşilyurt, Malatya, İnşaat, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yeşilyurt'ta yeni belediye hizmet binası inşaat çalışmaları - Son Dakika


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