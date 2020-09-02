Son dakika haberleri... YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandığını bildirdi.
İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı" denildi.
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 19:55 - Kaynak: DHA
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