Son dakika gündem: Yılbaşı nedeniyle kuruyemişte yüzde 400 talep patlaması var - Son Dakika

Yılbaşı nedeniyle kuruyemişte yüzde 400 talep patlaması var

TÜRKİYE'nin leblebi ve ay çekirdeği başta olmak üzere kuruyemiş ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Denizli'de firmalar yılbaşı nedeniyle adeta talep patlaması yaşıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağında vatandaşların yılbaşını evde geçirecek olması nedeniyle kuruyemiş üreticileri yüzde 400'lere varan talebi karşılamak için 24 saat aralıksız çalışmaya başladı.Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yaklaşan yılbaşı gecesini vatandaşlar sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde geçirecek. Eğlence mekanlarının da önlemler kapsamında kapalı olması nedeniyle Türkiye, yeni yılı evinde karşılayacak. Durum böyle olunca kuruyemişe de talep oldukça arttı. Türkiye'nin leblebi ve ay çekirdeği başta olmak üzere kuruyemiş ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Denizli'de kuruyemiş üretimi yapan firmalarda talebi karşılamak için 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşların evde kalıp, atıştırmalık olarak kuruyemişe yönelmesi nedeniyle taleplerde yüzde 100 artış yaşandı. Ancak yaklaşan yılbaşı gecesi nedeniyle kuruyemişe olan talep artışı şimdiden yüzde 400'leri buldu.

Denizli'de kuruyemiş üretimi yapan firmanın yönetim kurulu üyesi iş insanı Veli Tefenlili, yılbaşı nedeniyle Türkiye genelindeki kuruyemiş üreticilerinin talepleri karşılamak için ciddi anlamda çalıştığını söyledi. Kuruyemişe çok fazla talep olduğu ve yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Tefenlili, "Yılbaşının vazgeçilmez atıştırmalığı kuruyemiştir. Pandemi döneminde vatandaşlarımız evde kaldığı için kuruyemişe talep artmıştı ancak yılbaşı nedeniyle ciddi şekilde kat kat talep patlaması yaşıyoruz. Çalışma saatlerini 24 saate çıkardık. Taleplerde yüzde 400'lere varan artış var. Bu çerez fiyatlarına da yansımadı. Kuruyemiş rekoltesinde de artış var. Daha önce günde 100-150 ton sevkiyat yaparken bugünlerde bunu 3'e katladık. Bizim için İstanbul önemli bir pazar. İstanbul'a daha önce günde 2-3 TIR gönderirken şimdi 10 TIR'a kadar arttı. Özellikle marketlerden talepler var. Siparişler geliyor yetiştirmeye çalışıyoruz. Ciddi anlamda yığılma var. Normalde Türkiye'de en çok satılan ürün ay çeğirdeği, sonra da fıstık, fındık, gibi ürünler geliyor. Şimdi de kokteyl dediğimiz karışık çerezler ön plana çıkmaya başladı. Vatandaşlar özel yaptığımız karışık kokteylleri tercih ediyorlar. Denizli, kuruyemiş anlamında Türkiye'nin en önde illeri arasında yer alıyor. Dünya'nın leblebi üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılıyor. Türkiye üretiminin yüzde 80'ini de Denizli karşılıyor. Leblebinin merkezi de Denizli'dir. Çorum bile leblebiyi Denizli'den alır. Kaliteli ay çekirdeğinde de Türkiye'nin üretiminin yüzde 50'si Denizli'den karşılanıyor. Denizli, dünyaya leblebi ve ay çekirdeği ihracatında çok iyi durumda. Yılbaşı sofralarını Denizli'nin kuruyemişleri süsleyecek" dedi.