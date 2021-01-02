Son dakika haberleri... Yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 267 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 267 şahıs gözaltına alındı

02.01.2021 09:50
Son dakika haberleri... Yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 267 şahıs gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığı, yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106'sı Türk, 161'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106'sı Türk, 161'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106'sı Türk, 161'i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahıs gözaltına alınırken, operasyonlar neticesinde şahıslarla bağlantılı yerlerde yapılan aramalarda; 3 adet tüfek, 3 adet tabanca, 776 adet fişek, yaklaşık 2 kilogram amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde yapımında kullanılan madde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı YTS'lere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise 69 yabancı uyruklu şahıs gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Yabancı, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 267 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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