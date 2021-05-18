Son dakika haberleri... Yılda yaklaşık 6 milyon kişi inme nedeniyle ölüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yılda yaklaşık 6 milyon kişi inme nedeniyle ölüyor

18.05.2021 11:07
Son dakika haberleri... Yılda yaklaşık 6 milyon kişi inme nedeniyle ölüyor, System.String[]

Son dakika haberine göre Dünyada yılda yaklaşık 6 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Doç. Dr. Sena Tolu, "İnme, yetişkinlerde kalp damar hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü sırada gelen ölüm nedenidir.

Dünyada yılda yaklaşık 6 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Doç. Dr. Sena Tolu, "İnme, yetişkinlerde kalp damar hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü sırada gelen ölüm nedenidir. İnmeden korunmanın esası tüm risk faktörlerinin giderilmesidir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. Sena Tolu, her yıl dünya genelinde yaklaşık 17 milyon kişinin inme geçirdiğini belirtti. Doç. Dr. Tolu, sigara, sedanter yaşam, obezite ve sağlıksız beslenmenin yanında kontrolsüz hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, yüksek kolesterol düzeyi ve Kovid-19 enfeksiyonunun inmeye sebebiyet verebilecek risk faktörleri olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Tolu, felcin yani inmenin beyine giden kan akımının azalması ya da kesintiye uğraması ile beyin dokusunun oksijen ve besin alamaması sonucunda meydana geldiğini ifade ederek "Normal bir yetişkinin beyin fonksiyonlarını sürdürebilmesi için dakikada 75-100 mg glikoz ve 500-600 ml oksijene ihtiyacı vardır. Bu nedenle beyin kan dolaşımındaki duraksamanın 2 dakika sürmesi beynin tüm aktivitelerini durdurur, 5 dakika sonra geri dönüşsüz değişiklikler meydana gelir. Bu nedenle kanın ulaşamadığı beyin hücreleri dakikalar içinde ölmeye başlar ve beynin etkilenen bölgesinin fonksiyonlarına göre kişide geçici ya da kalıcı kayıplar gelişir" diye konuştu.

KOVİD-19 İNMEYE NEDEN OLABİLİR

İnmenin, yetişkinlerde kardiyovasküler hastalıklar ve kanserden sonra üçüncü sıklıkta gelen ölüm nedeni olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Tolu, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyada bir yılda 17 milyon kişi inme geçirmekte, 6 milyon kişi ise inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde de inme toplam ölümler içinde yüzde 15 sıklığı ile iskemik kalp hastalığından sonra ikinci sırada; sakatlığa neden olan ilk on hastalık içerisinde ise yüzde 6 ile üçüncü sırada yer alır. Türkiye'de yılda 80 bin ila 100 bin akut inme vakası ile karşılaşılabileceği düşünülüyor. Sigara, sedanter yaşam, obezite ve sağlıksız beslenmenin yanında kontrolsüz hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, yüksek kolesterol düzeyi ve Kovid-19 enfeksiyonu inmeye sebebiyet verebilecek risk faktörleridir. Bu faktörlerin önüne geçilmesi inme insidansının azalmasını sağlamaktadır. Hastaların yüzde 70'i 65 yaşın üstündedir ve erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür."

UYUŞUKLUK VE DENGE BOZUKLUĞUNA DİKKAT

Tedavi edilebilir bir hastalık olan inmede acil müdahalenin önemine işaret eden Tolu, "İnme sonrasında hastaların yüzde 50 ila 70'i fonksiyonel olarak bağımsızlık kazanırken yüzde 15 ila 30'u kalıcı sekel ile yaşamakta, yüzde 20'si ise bakıma muhtaç hale gelmektedir. İnmenin sık görülen belirtileri vücudun bir yarısında yüz, kol veya bacakta oluşan uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma veya anlama sorunu, denge bozukluğu, yürüyememe, görme sorunu, baş dönmesi, bulantı, kusma, şiddetli baş ağrısı ve ani bilinç kaybıdır. Bu belirtiler kısa süreli olsa bile hasta en uygun şekilde ve kısa zamanda bir sağlık birimine başvurmalı, nöroloji hekimi tarafından değerlendirilmelidir" diye konuştu.

İnme tedavisinde en önemli faktörün tedaviye en kısa sürede ulaşabilmesi olduğunu ifade eden Tolu, "Kaybedilen her dakika beyindeki milyonlarca hücrenin ölümü demektir. Erken müdahale ile durumu stabil hale gelen her hastaya en kısa sürede rehabilitasyon programı planlanmalıdır. İnmede rehabilitasyonu programlarının hedefi fonksiyonel bağımsızlığı en yüksek seviyeye taşımak, özürlülük durumunu minimale indirmek; ev, aile ve toplum yaşamına başarılı bir geri dönüş sağlamak; yaşanabilir, anlamlı ve tatmin edici bir hayatı yeniden inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

"ROBOTLAR HASTA MOTİVASYONUNU ARTIRIYOR"

Gelişen teknoloji ile robotların da rehabilitasyon programları içinde yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Sena Tolu, robotik sistemlerin inme sonrası dönemde hastanın motivasyonunu artırdığını, hareketleri bol tekrarlı, yoğun ve güvenli bir şekilde yapma imkanı sunduğunu belirtti.

Doç. Dr. Tolu inmeden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle açıkladı:

"Özellikle daha önce inme geçirmemiş ancak risk faktörlerini taşıyan kişilerde tansiyon, kan şekeri ve yağlar kontrol altında tutulmalı, sigara ve alkolden uzak durulmalı, düzenli egzersiz yapmaya dikkat edilmelidir. Sonuç olarak inmeden korunmanın esası tüm risk faktörlerinin giderilmesi oluşturur."


Son dakika haberleri... Yılda yaklaşık 6 milyon kişi inme nedeniyle ölüyor

Rehabilitasyon, Obezite, Sigara, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Yılda yaklaşık 6 milyon kişi inme nedeniyle ölüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek

Son Dakika Haberleri
12:53 Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi
12:49 Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı
12:30 Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım
12:23 Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek
11:53 Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş
11:42 Son Dakika: Thodex firarilerinden Rana Azap'ın yakalandığı öğrenildi
11:39 Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu
11:20 Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:15 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
11:15 Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı İhaneti affetmişti! Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta ile karesini paylaştı         
12:01
Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş         
11:53
Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir         
11:38
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
10:55
Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı         
10:48
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi         
09:53
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı         
09:42
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 13:02:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Yılda yaklaşık 6 milyon kişi inme nedeniyle ölüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement