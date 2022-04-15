"Artık terör örgütlerinin beli büküldü" - Son Dakika
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"Artık terör örgütlerinin beli büküldü"

15.04.2022 22:13
"Artık terör örgütlerinin beli büküldü"

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Çok şükür yerli otomobilimizi yapıyoruz.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Çok şükür yerli otomobilimizi yapıyoruz. Yerli yazılımlarla beraber İHA ve SİHA artık geleceğin Türkiye'sini inşa etmiş ve geleceğe Türk'ün mührünü vurabilecek bir potansiyeli oluşturmuş durumdayız" dedi.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları tarafından Onikişubat ilçesi Manzara Kafe'de iftar programına katılan Yıldırım, iftar programı öncesi şehit ailelerin masalarını ziyaret etti. İftarın ardından kalabalığa konuşan Yıldırım, "Bugün Cumhur İttifakı Türk gençliğine çok önemli kazanımlar oluşturmuştur. Daha önce bölücülerin örgütçülerin doldurmuş olduğu kadrolar, bugün ülkü ocaklarında yetişen ülküdaşlarımızın başarıları ile bizleri gururlandırmaktadır. Tarihimizin en güçlü dönemlerimizi yaşıyoruz. Mühendislik ve tıp alanındaki başarısı Türkiye'nin de güçlenmesindeki önünü açmıştır. Bugün, 300 yıllık tarihimizin en güçlü dönemini yaşıyoruz. Sonuç olarak terörle mücadele de en güçlü dönemini yaşıyoruz. Artık PKK ve bütün terör örgütlerinin beli bükülmüş durumda. Nerede bir terörist varsa sınır içi ve dışında güvenlik güçlerimizce imha ediliyor" dedi.

Türkiye'nin içte ve dışta büyük kazanımlar elde ettiğini ifade eden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, "Liderimiz Devlet Bahçeli, 'Bizim şehitlerimize olan sözümüzdür' diyerek bu mücadeleyi başlattı ve bütün şehitlerimizin kanıdır diyerek bugün ülküdaşlarımız görevlerinin başında ciddi bir mücadele veriliyor. Çok şükür karakollarımız basılmıyor, sokaklarımızda canlı bombalar patlamıyor ve sokak eylemleri meydana gelmiyor. Dış politika da en güçlü dönemini yaşıyor. Hamdolsun artık Karabağ'da Türk sancağı dalgalanıyor. Geliştirmiş olduğumuz İHA ve SİHA'larla soydaşlarımızın 30 yıllık işgalini ortadan kaldırdılar. Bugün Libya'da 100 yıl sonra Türk sancağını dalgalandırıyoruz. Ayasofya açılmış, Kapalı Maraş açılmış, Kıbrıs'ın varlığı ve mücadelesi üst zirveye getirilmiş, Doğu Akdeniz'deki varlığımız ortaya koyulmuştur. Çok şükür yerli otomobilimizi yapıyoruz. Yerli yazılımlarla beraber İHA ve SİHA artık geleceğin Türkiye'sini inşa etmiş ve geleceğe Türk'ün mührünü vurabilecek bir potansiyeli oluşturmuş durumdayız" dedi.

Program semazenlerin gösterisinin ardından son buldu.

(Halil Ulubey/ İHA)

Artık terör örgütlerinin beli büküldü
Artık terör örgütlerinin beli büküldü
Artık terör örgütlerinin beli büküldü
Artık terör örgütlerinin beli büküldü
Artık terör örgütlerinin beli büküldü
Artık terör örgütlerinin beli büküldü
Artık terör örgütlerinin beli büküldü
Artık terör örgütlerinin beli büküldü
Artık terör örgütlerinin beli büküldü
Artık terör örgütlerinin beli büküldü
Artık terör örgütlerinin beli büküldü

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Kaynak: İHA

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