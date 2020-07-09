Sosyal belediyecilik hizmeti anlayışıyla örnek çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.



Yıldırım Belediyesi, Paylaşım Atölyesi ile gönüllü bağışçıların eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sürdürdüğü ikinci el eşya toplama ve bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturma çalışmalarında çekyat, halı, koltuk, masa, sandalye gibi eşyalardan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyaya kadar tüm bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yıpranmamış, kırılmamış, temiz ve kullanılabilir halde olan eşyalar görevli belediye personeli tarafından uygunluğu onaylandıktan sonra bağışçı vatandaşların adreslerinden ücretsiz olarak teslim alınarak yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.



Yıldırım'da dayanışma kültürünü en üst seviyede yaşattıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Toplum olarak bizim en önemli hasletlerimizden birisi dayanışma kültürümüz. Biz, Yıldırım olarak bunu üst seviyede yaşatmaya gayret ediyoruz. Belediyemiz ve hayırseverlerimizin iş birliği ile insanlarımızın mutluluğuna katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnsanlara hizmetin en kalbi noktası gönüller kazanmak, gönül belediyeciliğini tüm kesimlere yaymaktır" diye konuştu.



Yıldırım Belediyesi köprü oluyor



Sosyal belediyecilik çalışmaları ile ihtiyaç sahiplerine destek olurken hayırseverler ve vatandaşlar arasında gönül köprüleri oluşturduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Tarihimizin ve kültürümüzün bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de en önemli kısasımız; ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi rencide etmemek. Sağ elin verdiğini sol el bilmeden insanlarımıza ulaşıyoruz. Bir taraftan insanlarımızın eksiklerini gidermeye çalışırken, diğer taraftan da toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygusunu pekiştiriyoruz.Bu anlayışla ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olarak birlik ve beraberliğimizi canlı tutmayı sürdürüyoruz. Hemşerilerimiz, 363 55 34 ve 361 68 14 numaralı Yıldırım Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'müzden bize ulaşıp bu paylaşım zincirine dahil olabilir, mutlu ve huzurlu Yıldırım'a katkı sunabilirler" ifadelerini kullandı. - BURSA