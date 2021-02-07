Son dakika haberleri: Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümü'nde önemli adım - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümü'nde önemli adım

07.02.2021 17:09

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümü'nde önemli adım Yıldırım Belediye'sinin, Mevlana Mahallesi'nde TOKİ desteğiyle hayata geçireceği '7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ihale tarihi belli oldu.

Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümü'nde önemli adım

BURSA - Yıldırım Belediye'sinin, Mevlana Mahallesi'nde TOKİ desteğiyle hayata geçireceği '7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ihale tarihi belli oldu.

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeyi daha sağlıklı ve modern yapılara kavuşturacağı kentsel dönüşüm hedefleri arasında ilk sırada yer alan Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde önemli bir adım atıldı. Mevlana Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihale tarihi belli oldu. Kamu İhale Kurumu'nun sayfasında ihale tarihi 24 Mayıs 2021 saat 14.00 olarak ilan edildi.

Vatandaşlar da destek veriyor

2 etap halinde planlanan 'Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi'nde eski yapıların yıkılıp yerine yenilerinin yapılacağı çalışma sistemi ile Yıldırım daha modern bir görünüme kavuşacak. Deprem riski olan bölgelerde sağlıksız ve güvensiz konutların yerine modern, güvenli ve sağlıklı konutların yer alacağı projeye, vatandaşlar da büyük oranda destek veriyor. Proje, kamu kaynakları ile yerinde gerçekleştirilecek olmakla birlikte riskli alan dışındaki bölgelerde de dönüşümü hedefleyen Yıldırım Belediyesi, sağlıklı plan revizyonu ve uygulama çalışmalarını hızlandırarak devam ettirecek. Kamu ve özel sektör gücüyle ilçede kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde sağlanmasına vesile olacak.

Türkiye'ye model olacak

Bölgede gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesinde hak sahiplerinin gönül rızasını almanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şunları söyledi:

"Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, bütün bölgeye model olacak, Bursa'ya örnek olacak bir proje oldu. Burada otoparklar ve yeşil alanlar oluşturduk, arkadaki dairelerin de yolu göreceği şekilde bir proje çalıştık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a projemizi sunduğumuzda kendisi de bu projeyi çok beğendi. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da yönlendirmesiyle daha düşük yoğunluklu nitelikli bir proje hazırladık. TOKİ yapacağı için bizim cebimizden de para çıkmayacak. Projenin detaylarını bitirdik. TOKİ de hazırlıklarını tamamlayarak ihale tarihini 24 Mayıs 2021, saat 14.00 olarak belirledi. Rezerv alana değil, yıkacağız ve yapacağız. Daha sonra kira yardımı ile vatandaşlarımızı buradan taşıyacağız. Kalan konutlarımıza da başka etaptaki vatandaşlarımızı taşıyacağız, o etabı temizleyeceğiz. O etapta yeni konutlar gerçekleştireceğiz. Domino etkisiyle bir süreç başlatmış olacağız. Burada kazandığımız tecrübe bizim için önemli olacak. Hassas davranıyoruz ve bunun da model olacağına inanıyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte daha yaşanılabilir, daha müreffeh bir ilçe inşa ediyoruz. Yıldırım'a hayırlı olmasını diliyorum."

Son dakika haberleri: Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümü'nde önemli adım
Son dakika haberleri: Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümü'nde önemli adım
Son dakika haberleri: Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümü'nde önemli adım
Son dakika haberleri: Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümü'nde önemli adım

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümü'nde önemli adım - Son Dakika


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