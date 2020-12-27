Son dakika haberleri: Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi

27.12.2020 12:35

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan "Yıldırım-17 Besta" operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinin aralarında yer aldığı 3 bin 251 personelden oluşan 197 operasyonel timin görev yaptığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 iş birlikçi yakalanmış, 571 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Yıldırım Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir."

Son dakika haberleri: Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Temmuz, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı 3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu
Prof. Dr. Şükrü Ersoy Elazığ'daki depremin yurt dışı kaynaklarında 6,4 olduğunu söyledi: Arasında 30 kattan fazla fark var Prof. Dr. Şükrü Ersoy Elazığ'daki depremin yurt dışı kaynaklarında 6,4 olduğunu söyledi: Arasında 30 kattan fazla fark var         
12:38
Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı         
11:42
Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı         
10:46
Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi         
09:47
Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak         
09:37
Mezarlığın kapısının çalındığını gören mahalleli isyan etti: Hırsızlık yapmaya değer miydi? Mezarlığın kapısının çalındığını gören mahalleli isyan etti: Hırsızlık yapmaya değer miydi?         
09:13
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi         
23:16
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 12:44:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei