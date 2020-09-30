Son dakika haberleri: Yıldırım: "Yeni OSB'ler için yatırım aktarılacak olması çok önemli" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yıldırım: "Yeni OSB'ler için yatırım aktarılacak olması çok önemli"

Gelen son dakika haberine göre Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Bakan Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde yeni organize sanayi bölgelerinin açılması için yatırım aktarılacağını açıklamasının çok önemli olduğunu belirterek, "Yeni sanayi alanlarının oluşturulması direk olarak yeni istihdam...

Son dakika haberleri: Yıldırım:

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Bakan Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde yeni organize sanayi bölgelerinin açılması için yatırım aktarılacağını açıklamasının çok önemli olduğunu belirterek, "Yeni sanayi alanlarının oluşturulması direk olarak yeni istihdam alanlarının oluşturulması anlamanı geliyor" dedi.

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım, yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2021-2022-2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programını (YEP) değerlendirdi. 'Yeni Dengelenme', 'Yeni Normal' ve 'Yeni Ekonomi' ana temalarıyla belirlenen programda üretimi ve istihdamı arttıracak birçok önemli konu olduğunun altını çizen Yıldırım, "Sanayiciler olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Yeni Ekonomi Programında açıklanan teknoloji ve verimlilik odaklı stratejik reformları bizler de üretim alanlarımıza yansıtarak, ülkemizin üretim ve yatırımda küresel bir cazibe merkezi haline gelmesine kendi ölçümüzde katkı sunmaya çaba göstereceğiz. Katma değeri yüksek ürünlerin üretim ve ihracatı konusundaki hassasiyeti sonuna kadar destekliyor ve bünyemizde oluşturduğumuz Ar-Ge merkezi ile bu konuda önemli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"Yeni sanayi alanlarının açılması istihdam için önemli"

Program çerçevesinde yeni organize sanayi bölgeleri (OSB) açılacak olmasının önemine dikkat çeken Yıldırım, "Bakanımız Berat Albayrak'ın yaptığı konuşmada organize sanayi bölgelerine özellikle vurgu yapması ve yeni organize sanayi bölgelerinin açılması için yatırım aktarılacağını açıklaması bizler adına çok önemli. Yeni sanayi alanlarının oluşturulması direk olarak yeni istihdam alanlarının oluşturulması anlamanı geliyor. Ülkemiz üreterek ve ihracat yaparak büyüyecek. Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla 'Sanayileşme İcra Kurulu'nun oluşturulacak olmasıyla birlikte Yeni Ekonomi Programında bizlere de yer verilmesi, sanayicilerimize heyecan ve moral verdi" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Son dakika haberleri: Yıldırım: Yeni OSB'ler için yatırım aktarılacak olması çok önemli

Yönetim Kurulu, İstihdam, Organize, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Yıldırım: 'Yeni OSB'ler için yatırım aktarılacak olması çok önemli' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Bakıcısıyla evlenip hayalini gerçekleştiren milyarder iş adamı kızının ölüm haberiyle yıkıldı Son Dakika: Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim'de yapılacak Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un, ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı Yılın bombası: Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor Kambiyo ve TL mevduat vergisinde yapılan indirim sonrası düşüşe geçen dolar 7,77'den işlem görüyor İran'ın Azerbaycan'a ihaneti kamerada! Ermenistan askeri araçlarına petrol taşıdılar Bursa'da maske takmayan 100 bin kişiye 94 milyon lira ceza kesildi
Aleyna Çakır'ın ev arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından ölüm tehdidi aldığını iddia etti Aleyna Çakır'ın ev arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından ölüm tehdidi aldığını iddia etti         
10:43
Beraber kahvaltı yaptığı çifti öldürüp, intihar etti Beraber kahvaltı yaptığı çifti öldürüp, intihar etti         
10:22
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 472,5 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 472,5 liradan işlem görüyor         
10:19
Muhtarının aldığı önlemler, koronavirüsün mahalleye girmesine izin vermiyor Muhtarının aldığı önlemler, koronavirüsün mahalleye girmesine izin vermiyor         
10:04
Gaziantep'te 4. kattan düşen Duygu Delen'in ailesinin avukatı: Cinayete kurban gittiği kesinleşti Gaziantep'te 4. kattan düşen Duygu Delen'in ailesinin avukatı: Cinayete kurban gittiği kesinleşti         
09:52
Can çekişen atın gözlerini kargalar oymasın diye saatlerce başında bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti Can çekişen atın gözlerini kargalar oymasın diye saatlerce başında bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti         
09:40
Feci kazada ikiye ayrılan yüzü, 10 saatlik ameliyatta 40'tan fazla vida ile birleştirildi Feci kazada ikiye ayrılan yüzü, 10 saatlik ameliyatta 40'tan fazla vida ile birleştirildi         
09:39
Görüntü Kars'tan! Ayının kendisini izleyen vatandaşlara el salladığı anlar kamerada Görüntü Kars'tan! Ayının kendisini izleyen vatandaşlara el salladığı anlar kamerada         
09:09
TL mevduat hesaplarından alınan vergi oranları düşürüldü TL mevduat hesaplarından alınan vergi oranları düşürüldü         
08:47
Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı Ezgi Mola ve Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla parmak ısırttı         
07:35
Oyuncu Aras Bulut İynemli, Hazal Kaya'nın başrol çıkışıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı Oyuncu Aras Bulut İynemli, Hazal Kaya'nın başrol çıkışıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı         
00:56
Walt Disney, koronavirüs nedeniyle 28 bin çalışanını işten çıkaracak Walt Disney, koronavirüs nedeniyle 28 bin çalışanını işten çıkaracak         
00:41
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü         
23:32
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi         
17:15
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 11:03:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Yıldırım: "Yeni OSB'ler için yatırım aktarılacak olması çok önemli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei