YILDIZ TİLBE KAZA YAPTI - Son Dakika
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YILDIZ TİLBE KAZA YAPTI

30.04.2022 18:15

ŞARKICI Yıldız Tilbe, Maltepe'de kazaya karıştı.

ŞARKICI Yıldız Tilbe, Maltepe'de kazaya karıştı. Tilbe'nin çarpıştığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından aracından inen Tilbe, motosikletlinin yanına gitti.

Kaza öğle saatlerinde Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Yıldız Tilbe, otomobiliyle Büyüktur Yolu sokaktan çıkıp Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine doğru ilerleyen motosikletliyle çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldız Tilbe motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tilbe'nin ifade vermek için polis merkezine çağrıldığı öğrenildi.

Kazayı gören Dursun Kaya, "Kadıköy istikametine giden motosiklet, kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken araç da dönüyordu. Sürücüyü gördüm kadındı ama kim olduğunu bilmiyordum. Ambulansı aradık. Üzgün bir hali vardı. Yıldız Tilbe olduğunu yine bilmiyordum. Sonradan gördüm Yıldız Tilbe hanım dediler. Yıldız Tilbe de başında gitti. Hatta sonuna kadar da başını kolunun üstünde tuttu." dedi.

YILDIZ TİLBE KAZA YAPTI
YILDIZ TİLBE KAZA YAPTI
YILDIZ TİLBE KAZA YAPTI
YILDIZ TİLBE KAZA YAPTI

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Kaynak: DHA

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