Son dakika haberleri! YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (3) - Son Dakika

Son dakika haberleri! YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (3)

15.12.2020 04:06

Son dakika haberi... AZERBAYCAN'DA ZAFER GEÇİDİ TÖRENİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması Selamlaşma görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Haydar...

AZERBAYCAN'DA ZAFER GEÇİDİ TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması

Selamlaşma görüntüleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Haydar Aliyev'in kabrine gelişi

Dua edilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki Türk Şehitliğini ziyaret etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakü'deki Türk Şehitliğine gelişi

Çelenk bırakılması

Dua edilmesi

Anı defterine yazılması

Liderlerin anı defterine yazdıklarını okuması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandan geçişi

Geçit töreni yapılan alandan drone görüntüleri

Askerlerden görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in askerleri selamlaması

İstiklal Marşının okunması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması

Geçit töreninden detaylar

Askerlerin geçişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in töreni izlemesi

Türk askerlerinin geçişi

Askeri araçların geçişi

Zafer Geçidi Töreninde Bayraktar TB2 SİHA'lar sergilenmesi

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin geçişi - Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreni (10 Aralık)

BAKÜ - Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılması dolasıyla Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Son dakika haberleri! YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (3)
Son dakika haberleri! YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (3)
Son dakika haberleri! YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (3)
Son dakika haberleri! YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (3) - Son Dakika


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