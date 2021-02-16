Son dakika haberleri! Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü

16.02.2021 20:11

Son dakika haberlerine göre Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü Bursa'da yıllarca sigortasız çalıştırdığı için kendisine dava açan şoförünü öldüren dolmuş sahibi köy evinden dönerken polise yakalandı.

Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü

BURSA - Bursa'da yıllarca sigortasız çalıştırdığı için kendisine dava açan şoförünü öldüren dolmuş sahibi köy evinden dönerken polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi 225'inci Sokak'ta yaşanan olayda 2 çocuk babası Halil Muslu, uzun süre şoför olarak yanında sigortasız çalıştığı eski patronu dolmuş şoförü Seydi A.K.'ya kendisini sigorta yapmadığı için dava açtı. Seydi A.K., bugün evinin önüne geldiği Muslu'yu dışarı çağırıp, davayı geri çekmesi için ikna etmeye çalıştı. Muslu ise olumsuz yanıt vererek, evine girmek istedi. Ancak Seydi A.K., tabancayla Muslu'ya 5 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi sırtına isabet eden Muslu, yere yığılırken, Seydi A.K. kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halil Muslu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisi süren Muslu, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra köyde bulunan evlerine gidip üzerini değiştirdiği öğrenilen cinayet zanlısı Seydi A.K. polis ekiplerince Otosansit Sanayi Sitesinin önünde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Son dakika haberleri! Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü
Son dakika haberleri! Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü
Son dakika haberleri! Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü
Son dakika haberleri! Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü

Yiğitler Mahallesi, Yıldırım, Muslu, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü - Son Dakika


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