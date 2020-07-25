Son dakika haberleri | Yıllardır sakladığı Şampiyonlar ligi biletine teklif yağıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yıllardır sakladığı Şampiyonlar ligi biletine teklif yağıyor

Son dakika haberlerine göre Sivasspor taraftarı Mustafa Bulak, 10 yıldır özenle koruduğu Şampiyonlar Ligi müsabakası biletini gelen tüm tekliflere rağmen satmayarak torunlarına saklıyor.

Son dakika haberleri | Yıllardır sakladığı Şampiyonlar ligi biletine teklif yağıyor, System.String[]

Sivasspor taraftarı Mustafa Bulak, 10 yıldır özenle koruduğu Şampiyonlar Ligi müsabakası biletini gelen tüm tekliflere rağmen satmayarak torunlarına saklıyor.

Sivasspor, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de ettiği başarının ardından bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. Kırmızı beyazlı ekip, ön eleme müsabakasında Anderlecth ile karşılaşarak taraftarına ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşatmıştı. Sivasspor aşığı 57 yaşındaki Mustafa Bulak ise bu karşılaşmayı tribünden izleme şansı bulan taraftarlardan birisiydi. Bulak, 10 yıl önce satın aldığı Sivasspor - Anderlecth müsabakası biletini arşivinde, özenle saklıyor. 15 TL'ye satın aldığı maç bileti için bir çok teklif alan Bulak, tüm ısrarlara rağmen maç biletini satmıyor ve torunlarına saklıyor.

"SİVASSPOR TARAFTARIYIM, BU BİLET KARŞISINDA PARANIN BİR DEĞERİ YOK"

Sivassspor ile 9 yaşında tanıştığını belirten Bulak, 10 yıllık Şampiyonlar Ligi maçı biletinin kendisi için maddi değerinin olmadığını ve gelen tüm tekliflere kapalı olduğunu söyledi. Bulak, " 9 yaşından beri futbolun içerisindeyim, Sivassporluyum. Sivas futboluna hem futbolcu olarak hem de antrenör olarak hizmetlerim oldu. Şampiyonlar Lig'inde Anderlecht ile oynadığımız müsabakanın biletini saklamıştım. Sivasspor'un bize bu gururu tekrar yaşatacağı ve yanına yenisini koyabileceğim ümidiyle sakladım. Bu bilet benim arşivlerimde duruyor. Bu bileti sosyal medyada paylaşmıştım, bazı arkadaşlar arayıp ücreti karşılığında satmamı istediler. Ben Sivasspor taraftarı olduğumu, paranın bilet karşısında benim için önemli olmadığını ve bu bileti torunlarıma sakladığımı ve satmayacağımı söyledim. Bu biletin benim için maddi değerinin olmadığını ve manevi çok olduğunu söyledim. İnşallah bizden sonraki nesiller Sivasspor aşkını devam ettirirler. Bu bilet yaklaşık 11 yıldır bende" dedi.

YENİ SEZONDA 10 YILDIR SAKLADIĞI BİLETİN YANINA YENİSİNİ EKLEMEK İSTİYOR

Bulak, Sivasspor'un yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlmasını beklediğini belirterek, "Sivasspor'un maddi gücü ortada, kulübü iyi yöneten yöneticilerimiz var. Sağolsunlar, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ekonomik olarak çok iyi yönetiyorlar. İstikrarlı bir yönetimimiz olduğu için başarıda zamanla geliyor. Zaman zaman aksaklıklar olsa da biz, Anadolu kulübüyüz maddi olarak gücümüz belli. Hocamız ve yönetimimiz çok iyi transferler yapıp güzel şeyler yapmak istiyor ama çok iyi transferler yapıp hüsrana uğrayanları da görüyoruz. Bu güne kadar büyütülmüş 3 büyükler denilen kulüpleri de gördük, gittiler 1. Turlarda elendiler. Sivasspor'da gitsin, 1.turda elensin çok önemli değil ama bizim için Sivas'ın adını duyurması çok önemli. Sivasspor bizim için bir marka. 11 yıldır saklamış olduğum Anderlecht biletinin yanına yenisini eklemek istiyorum. İnşallah bu başarıyı bu hafta sonu elde etmiş oluruz, yeni bileti yanına koymuş oluruz "dedi.

(Veysel Korkmaz - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yıllardır sakladığı Şampiyonlar ligi biletine teklif yağıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı Hakan Çalhanoğlu, ayrılık iddialarını sosyal medyadan yalanladı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı         
13:32
Fuat Kılıç, Alemannia Aachen tarihinde en uzun görev yapan teknik direktör oldu Fuat Kılıç, Alemannia Aachen tarihinde en uzun görev yapan teknik direktör oldu         
12:45
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum         
11:05
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu         
10:39
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Kısa çalışma ödeneği 5 ay, işten çıkarma yasağı 11 ay uzatılabilir Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Kısa çalışma ödeneği 5 ay, işten çıkarma yasağı 11 ay uzatılabilir         
10:15
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi         
08:29
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi         
20:48
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı         
20:44
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum         
20:37
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi         
19:31
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 18:00:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Yıllardır sakladığı Şampiyonlar ligi biletine teklif yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei