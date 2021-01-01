Son dakika haberleri... Yıllık yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yıllık yatırımcı rehberi (5)

01.01.2021 11:01
Son dakika haberleri... Yıllık yatırımcı rehberi (5), System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonlarında geçen yıl en fazla yüzde 39,97 ile Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu değer kaybederken, emeklilik fonlarında 2020 yılında değer kaybeden fon bulunmuyor.

Yatırım fonlarında geçen yıl en fazla yüzde 39,97 ile Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu değer kaybederken, emeklilik fonlarında 2020 yılında değer kaybeden fon bulunmuyor.

Geçen yıl yatırım fonlarında kaybettiren fonlar şöyle:

AdFon FiyatıYıllık Getiri (%)
Yatırım Fonu Yıllık Kaybettirenler

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009956-39,97
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,109730-2,76
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,055542-2,65
Emeklilik Fonu Yıllık Kaybettirenler

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Yatırım, Yabancı, Petrol, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Yıllık yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika Ekonomi


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