Son dakika haberleri | Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından çıkarılan cansız beden sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından çıkarılan cansız beden sayısı 4'e yükseldi

02.11.2020 23:43

Son dakika 3. sayfa haberine göre Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından çıkarılan cansız beden sayısı 4'e yükseldi İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından akşam saatlerinde 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından çıkarılan cansız beden sayısı 4'e yükseldi

İZMİR - İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından akşam saatlerinde 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı. Devam eden çalışmaların ardından enkaz altından 2 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması ile birlikte sayı 4'e yükseldi.

İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından yan yatan ve daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan akşam saatlerinde acı haber gelmişti. Arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu enkazdan 2 kişinin cansız bedenini çıkarmıştı. Ekiplerin enkaz alanında devam eden çalışmalarının ardından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin 3'ü erkek, birinin ise kadın olduğu öğrenilirken, akşam saatlerinde toplamda enkaz altından çıkarılan cansız beden sayısı 4'e yükseldi. Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülürken, ekiplerin enkaz alanındaki çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Son dakika haberleri | Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından çıkarılan cansız beden sayısı 4'e yükseldi
Son dakika haberleri | Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından çıkarılan cansız beden sayısı 4'e yükseldi
Son dakika haberleri | Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından çıkarılan cansız beden sayısı 4'e yükseldi
Son dakika haberleri | Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından çıkarılan cansız beden sayısı 4'e yükseldi

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından çıkarılan cansız beden sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika


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