Son dakika haberleri... Yine aynı görüntüler; Otogardaki asker uğurlamasında meşale yaktılar - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asker uğurlayan bir grup meşale yaktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir grup 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bu akşam da asker uğurlaması yaptı. Gruptakilerden bazıları meşale yakarak, asker uğurladı.