Son dakika haberleri... YKS için 28 haziran'da sınırlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak - Son Dakika

öğrenciler sınava daha rahat gidip gelsin diye yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 15'te sona erdi. Polis ekipleri de bu süre boyunca denetimlerine aralıksız devam etti.

Liselere giriş sınavının ardından üniveriste adayları için de bugün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Korona virüs önlemleri kapsamında, sınav giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla uygulanan kısıtlama boyunca ekipler mesaideydi. Araçlar tek tek durduruldu, izin belge kontrolleri yapıldı. Beş buçuk saat süren sokağa çıkma kısıtlaması saatler 15'i gösterdiğinde sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle cadde ve meydanlarda hareketlilik başladı.

Yarın da YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi için kısıtlama olacak. 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

(İHA)