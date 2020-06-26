Son dakika haberleri | YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Son dakika haberleri | YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu

Son dakika genel haberi: YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde Cuma vakti camiilerde yoğunluk yaşandı.

YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu

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ANKARA - Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde Cuma vakti camiilerde yoğunluk yaşandı.

Yarın başlayacak olan YKS sınavı öncesinde sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri Cuma namazı öncesinde camiilerde ve türbelerde yoğunluk oluşturdu. Ankara'nın sembol camiilerinden ve türbelerinden olan Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'ne gelen öğrenciler ile velileri, türbe önünde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Öğrenciler ve velileri, dua sonrasında okunan ezanın ardından Cuma namazını kıldı.

"Emeğimizin karşılığını alacağız"

Üniversite sınavı için çalışmalarını tamamladığını ifade eden Gökay Çetinakdoğan (18), "Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Çalıştık, emeğimizin karşılığını alacağız inşallah. Buraya da sınava çalıştıktan sonra duamızı etmeye geldik. Özellikle bugünü seçtim. Dua ettikten sonra Cuma namazını kılacağım" ifadelerini kullandı.

"Çalıştık, karşılığını almak için de tevekkül etmeye Hacı Bayram'a geldik"

Sınava hazırlık sürecinde elinden geleni yaptığını kaydeden Mehmet Aykanat (18), "Elimden geleni yaparak çalıştığımı düşünüyorum. Yaklaşık 24 saat kaldı, stresliyiz. Çünkü, hayatımızı belirleyecek bir sınava gireceğiz. Çalıştık, karşılığını almak için de tevekkül etmeye Hacı Bayram'a geldik. Namazımızı kılıp, duamızı edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kızının YKS sınavı olduğunu ve dua etmek için Hacı Bayram-ı Veli Türbesine geldiklerini söyleyen Nermin Özdemir, "Çalıştı ama maneviyatı da güçlensin diye bütün çocuklarımı sınavdan önce getiriyordum buraya, küçük kızımla da gelmek istedim. Çok fazla çalıştı diyemem ama elinden geleni yaptığına inanıyorum" aktarımında bulundu.

Uzaktan eğitimin kendilerini zorladığını vurgulayan Ceren Özdemir (18), "Çalıştık ama uzaktan eğitim olunca biraz zorlandık. Ben inanıyorum. Hakkımızda hayırlı olsun. Buraya geldim, tüm arkadaşlarıma ve kendime dua ettim, ağladım gerisini Allah'a bıraktım. Hazırım diyebilirim. Sınava girecek herkese başarılar" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Hacı Bayram, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri | YKS'ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

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