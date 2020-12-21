Son dakika haber: Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber: Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
21.12.2020 11:31
Son dakika haberleri... - Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Gaziantep'te, geçtiğimiz cumartesi günü özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
- Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
GAZİANTEP - Gaziantep'te, geçtiğimiz cumartesi günü özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler iki günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Otopsi için Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezine getirilen Güler'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından göz yaşları içinde teslim alındı.
Güler'in vefatının ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu.
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