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Son dakika haberleri... Yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı

14.02.2022 14:52
Son dakika haberleri... Yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde yoğun sis nedeniyle süt kamyonu ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yoğun sis nedeniyle süt kamyonu ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Konya- Adana Karayolu Çakmak Mahallesi Aziziye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.M. (28) idaresindeki 42 EJN 21 plakalı Mitsubishi marka süt kamyonu ile C.Ç. (44) idaresindeki 42 TT 013 plakalı Fiat marka ticari taksi yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle süt kamyonu ve ticari taksi devrilirken, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haberleri... Yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı

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Ereğli, Taksi, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika
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