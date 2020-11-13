Son dakika haberleri! Yol işçisi, iş makinesi ile kamyon arasına sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika

NEVŞEHİR İl Özel İdaresi'nde görevli yol yapım işçisi Nuri Vatan (55), iş makinesi ile kamyon arasına sıkışarak, hayatını kaybetti.

Kaza, bu sabah, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Emmiler köyünde yaşandı. Köydeki yol yapım çalışmasına katılan Nuri Vatan, kullandığı iş makinesine yakıt aktarımı yapmak istedi. Ancak bu sırada, önde duran kamyonun şoförü K.B. (51), aracına geri manevra yaptırdı. Nuri Vatan, 2 araç arasına sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Nuri Vatan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Vatan'ın cansız bedeni, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü K.B. gözaltına alındı.