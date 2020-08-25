Son dakika haberleri: Yol kenarına sızan adamı uyandırma çabası sonuç vermedi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yol kenarına sızan adamı uyandırma çabası sonuç vermedi

Son dakika haberine göre ANKARA'da yol kenarında uyuyan O.K. polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Son dakika haberleri: Yol kenarına sızan adamı uyandırma çabası sonuç vermedi, System.String[]

ANKARA'da yol kenarında uyuyan O.K. polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Uzun süre uyandırılamayan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çankaya ilçesi Arjantin Caddesi'ndeki taksi durağı önünde, uyuyan O.K.'yi gece saatlerinde gören taksi şoförleri, kişiyi uyandıramayınca durumu polise bildirdi. Gelen polis memurları da O.K.'yi uyandırmak için uzun süre uğraştı. Polisler ve taksiciler, alkolün etkisiyle sızdığı düşünülen adamı kaldırmak için yüzüne maşrapa ile su döktü; ancak O.K. yine de uyanmadı.Polisin çağrısı üzerine sağlık ekipleri de noktaya gelerek uyandırma çalışmasına katıldı. Dakikalar süren uğraşa rağmen uyandırılamayan O.K. ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Arjantin, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 07:57

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yol kenarına sızan adamı uyandırma çabası sonuç vermedi - Son Dakika
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