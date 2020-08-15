Son dakika haberleri! Yol kenarındaki duvara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Yamalak Mahallesi'nde meydana geldi. Volkan Kuşçu, seyir halindeyken motosikletinin kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarparak devrilen motosikletten düşen Kuşçu'nun yerde hareketsiz yattığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri kaza yerine geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Volkan Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:59

Kaynak: DHA

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